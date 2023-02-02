У Києві у домашньої кішки виявили сказ: що відомо про інцидент

За словами жінки, двох кішок вона знайшла у Боярці близько трьох тижнів тому, забравши їх до себе у квартиру на Відрадному масиві у столиці. Зазначається, що тварини утримувалися в клітці.

Виявлення сказу

"З 27 січня в однієї з кицьок відмічалась неадекватна поведінка (нервові прояви, неспровокована агресія), відмова від води та їжі. 29 січня при транспортуванні тварини до відділу по боротьбі зі сказом тварин тварина пала", - йдеться в публікації.

Результати проведених лабораторних досліджень дозволили встановити позитивний діагноз на сказ.

Киянка розповіла, що тварина людей не кусала.

Які заходи вживаються

Після події другій кішці проводять курс вимушеної вакцинації "відповідно до Інструкції про заходи щодо боротьби зі сказом тварин".

У Держпродспоживслужби також поінформували, що ініціювали проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київради з питання організації заходів щодо недопущення сказу.

У Києві виявили сказ у домашньої кішки (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Як уберегтися від захворювання на сказ

Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, яке уражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не звернутися за допомогою. Щоб захиститися від зараження, рекомендують дотримуватись таких правил: