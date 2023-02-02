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У Києві у домашньої кішки виявили сказ: що відомо про інцидент

Фото: у Києві зафіксований випадок сказу у домашньої кішки (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Жителька Києва прихистила у своєму домі двох кішок, яких підібрала у Боярці. Наприкінці січня одна з тварин стала поводитися неадекватно, проявляла сильну агресію і відмовлялася від їжі та пиття, а потім померла. Як з'ясувалося, у домашнього улюбленця був сказ.

Про це передали у прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.

За словами жінки, двох кішок вона знайшла у Боярці близько трьох тижнів тому, забравши їх до себе у квартиру на Відрадному масиві у столиці. Зазначається, що тварини утримувалися в клітці.

Виявлення сказу

"З 27 січня в однієї з кицьок відмічалась неадекватна поведінка (нервові прояви, неспровокована агресія), відмова від води та їжі. 29 січня при транспортуванні тварини до відділу по боротьбі зі сказом тварин тварина пала", - йдеться в публікації.

Результати проведених лабораторних досліджень дозволили встановити позитивний діагноз на сказ.

Киянка розповіла, що тварина людей не кусала.

Які заходи вживаються

Після події другій кішці проводять курс вимушеної вакцинації "відповідно до Інструкції про заходи щодо боротьби зі сказом тварин".

У Держпродспоживслужби також поінформували, що ініціювали проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київради з питання організації заходів щодо недопущення сказу.

У Києві виявили сказ у домашньої кішки (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Як уберегтися від захворювання на сказ

Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, яке уражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не звернутися за допомогою. Щоб захиститися від зараження, рекомендують дотримуватись таких правил:

  • слід щепити собак та кішок - у державних ветеринарних лікарнях такі щеплення проти сказу безплатне;
  • потрібно повідомляти ветлікаря про кожен випадок підозри на сказ у тварин;
  • всім людям, які постраждали від тварин - укуси, подряпини або ослинення - потрібно терміново звертатися до лікаря-рабіолога, а тварину, що завдала шкоди, слід доставити до ветеринарної служби для клінічного огляду та ізоляції протягом 10 днів;
  • потрібно уникати контактів із бездомними тваринами;
  • не можна торкатися руками трупів тварин, підозрілих тварин у захворюванні та ослинених ними предметів.

Нагадаємо, раніше ветеринарка пояснила, як виявити сказ у домашнього улюбленця.

Додамо також, перед цим у Національній службі здоров'я розповіли, що робити у разі укусу собаки чи дикої тварини.

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