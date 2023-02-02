В Киеве у домашней кошки обнаружили бешенство: что известно об инциденте

По словам женщины, двух кошек она нашла в Боярке около трех недель назад, забрав их к себе в квартиру на Отрадном массиве в столице. Отмечается, что животные содержались в клетке.

Выявление бешенства

"С 27 января у одной из кошек отмечалось неадекватное поведение (нервные проявления, неспровоцированная агрессия), отказ от воды и пищи. 29 января при транспортировке животного в отдел по борьбе с бешенством животных животное пало", - говорится в публикации.

Результаты проведенных лабораторных исследований позволили установить положительный диагноз на бешенство.

Киевлянка рассказала, что животное людей не кусало.

Какие меры принимаются

После происшествия второй кошке проводят курс вынужденной вакцинации "в соответствии с Инструкцией о мерах по борьбе с бешенством животных".

В Госпродпотребслужбы также проинформировали, что инициировали проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном органе Киевсовета по вопросу организации мероприятий по недопущению бешенства.

В Киеве выявили бешенство у домашней кошки (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Как уберечься от заболевания бешенством

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и людей, которое поражает центральную нервную систему и приводит к смерти, если вовремя не обратиться за помощью. Чтобы защититься от заражения, рекомендуют придерживаться таких правил: