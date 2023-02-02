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В Киеве у домашней кошки обнаружили бешенство: что известно об инциденте

Фото: в Киеве зафиксирован случай бешенства у домашней кошки (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Жительница Киева приютила в своем доме двух кошек, которых подобрала в Боярке. В конце января одно из животных стало вести себя неадекватно, проявляло сильную агрессию и отказывалось от еды и питья, а затем умерло. Как выяснилось, у домашнего питомца было бешенство.

Об этом передали в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

По словам женщины, двух кошек она нашла в Боярке около трех недель назад, забрав их к себе в квартиру на Отрадном массиве в столице. Отмечается, что животные содержались в клетке.

Выявление бешенства

"С 27 января у одной из кошек отмечалось неадекватное поведение (нервные проявления, неспровоцированная агрессия), отказ от воды и пищи. 29 января при транспортировке животного в отдел по борьбе с бешенством животных животное пало", - говорится в публикации.

Результаты проведенных лабораторных исследований позволили установить положительный диагноз на бешенство.

Киевлянка рассказала, что животное людей не кусало.

Какие меры принимаются

После происшествия второй кошке проводят курс вынужденной вакцинации "в соответствии с Инструкцией о мерах по борьбе с бешенством животных".

В Госпродпотребслужбы также проинформировали, что инициировали проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном органе Киевсовета по вопросу организации мероприятий по недопущению бешенства.

В Киеве выявили бешенство у домашней кошки (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Как уберечься от заболевания бешенством

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и людей, которое поражает центральную нервную систему и приводит к смерти, если вовремя не обратиться за помощью. Чтобы защититься от заражения, рекомендуют придерживаться таких правил:

  • следует прививать собак и кошек - в государственных ветеринарных больницах такие прививки против бешенства бесплатны;
  • нужно сообщать ветврачу о каждом случае подозрения на бешенство у животных;
  • всем людям, пострадавшим от животных - укусы, царапины или ослюнение - нужно срочно обращаться к врачу-рабиологу, а нанесшее вред животное следует доставить в ветеринарную службу для клинического осмотра и изоляции в течение 10 дней;
  • нужно избегать контактов с бездомными животными;
  • нельзя касаться руками трупов животных, подозрительных животных в заболевании и ослененных ими предметов.

Напомним, ранее ветеринар объяснила, как обнаружить бешенство у домашнего питомца.

Добавим также, перед этим в Национальной службе здоровья рассказали, что делать в случае укуса собаки или дикого животного.

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