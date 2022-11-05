Може призвести до смерті: як виявити сказ у домашнього улюбленця

Щоб усього цього уникнути, власники тварин роблять їм щеплення від сказу.

Сказ - це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Якщо хворобу вчасно не помітити, то у носія можуть виявитися ознаки паралічу, а в результаті завжди наступає смерть.

Як за першими симптомами визначити наявність сказу у вашого улюбленця розповіла ветеринар Лідія Лободіна.

Як переноситься сказ?

Сказ переносять не лише безпритульні собаки та коти, але й вовки, лисиці, кажани, єноти, їжаки, білки та інші гризуни, зокрема щури. Вірус вимикає відчуття страху, через що заражені тварини виходять до людей. Причому не завжди у тварини буде піна з рота або жахливий вискал.

Однак це не означає, що всі дикі тварини небезпечні. Зараз у лісах розкладають спеціальну їстівну вакцину, щоб звірі убезпечили себе від хвороби, самі того не розуміючи.

Їстівна вакцина проти сказу для диких тварин (фото: Товариство лісівників України)

Щоб відбулося зараження, тварина має вкусити, а її слина - потрапити до рани, подряпин та мікротріщин на шкірі або на слизові оболонки.

Тварина стає причиною зараження людей, тому що живе в їхньому оточенні. Провакцинований собака, якщо його покусала хвора тварина, не є джерелом зараження та не хворіє на сказ.

Симптоми сказу у тварини

Хвора на сказ тварина змінює свою звичну поведінку. Якщо ви пильнуєте за нею, то точно це помітите. Улюбленець стає пригніченим, весь час лежить, не має апетиту та навіть байдужий до води, хоча страху самої води немає.

Наприкінці другого дня після зараження тварина стає знервованою, намагається сховатися в куток, може кусати себе, робити рани, ковтати неїстівні предмети. Стається й так, що тварина тікає з дому на великі відстані.

Період збудження триває до чотирьох днів, а на 6-8 день тварина гине від хвороби. ⠀

Що робити, якщо вас вкусили?

Якщо тварина, хвора на сказ, вкусила вас, виконайте цей алгоритм дій:

промийте рану під водою з милом протягом 10-15 хвилин

якщо рана певний час кровоточить, не зупиняйте кров

обробіть рану спиртовим розчином і накладіть стерильну пов'язку

Ні в якому разі не зашивайте та не пропікайте рану, а також відразу викличте швидку.

Якщо вкусили вашого улюбленця, алгоритм дій той самий. А ще поцікавтеся у власника тварини, яка вкусила, чи вакцинована вона від сказу.

Щоб запобігти зараженню сказом, потрібно вакцинувати тварину та робити це профілактично щороку.