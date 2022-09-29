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Українцям розповіли, що робити у разі укусу собаки чи дикої тварини

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Четвер 29 вересня 2022 10:41
Українцям розповіли, що робити у разі укусу собаки чи дикої тварини Сказ - дуже небезпечна інфекція, яку переносять тварини (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сказ - це гостре інфекційне захворювання, що виникає після укусу зараженої тварини, що протікає з важким ураженням нервової системи і закінчується, як правило, смертю.

У Національній службі здоров'я розповіли українцям, що ж робити, якщо вас вкусив собака чи дика тварина.

Пам'ятайте, що укуси собак чи хижих тварин можуть загрожувати вам сказом.

Краще проконсультуватися з сімейним лікарем або звернутися до травмпункту. Лікар визначить, чи потрібне щеплення та які подальші дії.

Перші дії при укусах тварин

Ретельно промийте рану чистою водою із милом.

Нанесіть антисептик. Закрийте рану чи подряпину чистою пов'язкою.

Зверніться за медичною допомогою до найближчого травмпункту, щоб рану належним чином обробили та вирішили ваші подальші дії.

Лікар травмпункту огляне пацієнта та при необхідності призначить курс антирабічної вакцини. Вакцина проти сказу запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Головне розпочати курс лікування не пізніше 14-го дня з моменту укусу.

Нагадаємо, що щеплення від сказу в Україні – безкоштовне.

Ознаки сказу у людини

  • місце укусу починає хворіти – з'являються ниючі та тягнучі болі;
  • рана чи рубець, якщо вона вже затягнулася, запалюється, з'являється припухлість;
  • по ходу нервів з'являються болі та свербіж;
  • температура тіла підвищується - вона не опускається нижче 37°С, але при цьому не піднімається вище 37,3°С;

Інкубаційний період сказу зазвичай триває 2-3 місяці, але може змінюватись від 1 тижня до 1 року залежно від таких факторів, як місце проникнення вірусу сказу та вірусне навантаження.

Як ми раніше писали, львівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому та 8 операцій.

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