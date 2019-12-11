В Киеве заработал сервис по отслеживанию эвакуированных авто: что нужно знать

Эвакуация автомобилей (фото: РБК-Украина)

В Киеве можно узнать об эвакуации автомобиля с помощью сервиса в телефоне

В Киеве заработал сервис по отслеживанию эвакуированных автомобилей с улиц города. Теперь, чтобы узнать, не эвакуировали ли ваш автомобиль, нужно подлписаться на канал "Киевская платформа эвакуации" в приложенииTelegram. В сервисе можно дать запрос, вывезли ли ваш автомобиль на штраф-площадку за нарушение правил парковки.

"Если Ваше авто либо авто Ваших друзей исчезло, не тратьте нервы, а лучше поищите его в нашей ленте", - сообщается на канале.

Отметим, что в столице обновили инструкции по получению владельцем машины после того, как ее эвакуировали на штрафплощадку. Как сообщили в КП "Киевтранспарксервис", алгоритм действий и расходы остались без изменений, но оплата услуг штрафа теперь осуществляется в другом месте.

Как мы ранее писали, электронные водительские права и техпаспорт уже в декабре 2019 будут работать на равных с их пластиковыми аналогами. По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, приложение уже тестируется и готовится к релизу в первой половине месяца.