ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада планирует отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"

Новости » Политика     05.12.2019 - 13:43
Рада планирует отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае принятия закона штрафы будут отсрочены до 31 декабря 2019 года

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке увеличения штрафа за ввоз "евроблях", передает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 311 нардепов. Депутаты также поддержали сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Документом предлагается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса новым пунктом 95 по фактической приостановке действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.

"В случае принятия законопроекта к лицам, которые совершили нарушения таможенных правил, предусмотренные частями четвертой-шестой статьи 470 и частями четвертой-шестой статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8500 грн и 17000 грн соответственно", - говорится в решении профильного комитета.

Напомним, РБК-Украина писало, что заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавриненко сообщал о создании рабочей группы, которая должна разработать новый законопроект по урегулированию порядка растаможивания "евроблях".

В Раде назвали причину драки между нардепами Рада приняла законопроект об оборонных закупках за основу
Новости Украины евробляхиВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь