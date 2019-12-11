У Києві запрацював сервіс по відстеженню евакуйованих авто: що потрібно знати

Эвакуація автомобілів (фото: РБК-Україна)

У Києві можна дізнатися про евакуацію автомобіля з допомогою сервісу в телефоні

У Києві запрацював сервіс з відстеження евакуйованих автомобілів з вулиць міста. Тепер, щоб дізнатися, чи не евакуювали ваш автомобіль, потрібно подлписаться на канал "Київська платформа евакуації" у додатку Telegram. У сервісі можна дати запит, чи вивезли ваш автомобіль на штраф-майданчик за порушення правил паркування.

"Якщо Ваше авто або авто Ваших друзів зникло, не витрачайте нерви, а краще пошукайте його в нашій стрічці", - повідомляється на каналі.

Відзначимо, що в столиці оновили інструкції з одержання власником машини після того, як її евакуювали на штрафмайданчик. Як повідомили в КП "Київтранспарксервіс", алгоритм дій і витрати залишилися без змін, але оплата послуг штрафу тепер здійснюється в іншому місці.

Як ми раніше писали, електронні водійські права і техпаспорт вже в грудні 2019 будуть працювати на рівних з їх пластиковими аналогами. За словами Михайла Федорова, міністра цифровий трансформації, додаток вже тестується і готується до релізу в першій половині місяця.