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В Киеве топ-компания не берет на работу украиноязычных сотрудников и хвастается победами в РФ

Новина українською →
Киев, Вторник 18 января 2022 09:37
В Киеве топ-компания не берет на работу украиноязычных сотрудников и хвастается победами в РФ В Киеве компания попала в языковой скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве IT-компания Andersen отказала соискателю в собеседовании, так как он общается на украинском языке.

Об этом сам Богдан Мельник сообщил на Facebook, раскрыв детали ситуации.

Отказали в собеседовании

"Уполномоченный по защите государственного языка, топовый работодатель в Украине по версии сообщества DOU, отказал мне в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю по-украински в Украине. И это киевский офис", - сообщил Богдан и прикрепил скриншот общения с HR компании.

В Киеве топ-компания не берет на работу украиноязычных сотрудников и хвастается победами в РФСкриншот (Богдан Мельник/Facebook)

Чем еще "отличилась" компания

Как оказалось, компания не только не хочет видеть в своем коллективе украиноязычных сотрудников, но и хвастается победами в стране-агрессоре России.

Также отметим, что все посты компании в соцсети исключительно на русском языке.

В Киеве топ-компания не берет на работу украиноязычных сотрудников и хвастается победами в РФ

Отметим, что это уже не первый случай, когда украиноязычных сотрудников не хотят видеть в команде IT-компаний.

Так, недавно IT-шник из Киева пожаловался на то, что столичная компания отменила с ним собеседование из-за того, что он общается на украинском языке. Речь идет о компании TechExpace, они же React.

Напомним, в Харькове владелец заведения попал в языковой скандал.

Ранее тиктокерша из Николаева, которая назвала Крым российским, сняла патриотическое видео и извинилась.

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