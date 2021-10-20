"Звучит, как мем": киевская компания отказала украиноязычному IT-шнику в собеседовании

IT-шник из Киева пожаловался на то, что столичная компания отменила с ним собеседование из-за того, что он общается на украинском языке.

Об этом инциденте Антон Капелушный рассказал на своей странице в Facebook .

При этом он подчеркнул, что собеседование отменили даже без предупреждения.

"Компания TechExpace, они же React, они же Affreact React, вам там ок вообще в Украине работать? Может это опять позиция отдельного рекрутера?" - написал Капелушный.

Он также опубликовал диалоги с рекрутером, где видно, как его спрашивали, будет ли ему удобно работать в компании, где разговаривают на русском. Также у Антона спросили, как у него обстоят дела с русским языком. На что он ответил, что хорошо, но он будет разговаривать на украинском.

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