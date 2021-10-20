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"Звучит, как мем": киевская компания отказала украиноязычному IT-шнику в собеседовании

Новина українською →
Киев, Среда 20 октября 2021 18:11
"Звучит, как мем": киевская компания отказала украиноязычному IT-шнику в собеседовании Коллаж РБК-Украина: киевскому IT-шнику отменили собеседование из-за украинского языка
Автор: Styler

IT-шник из Киева пожаловался на то, что столичная компания отменила с ним собеседование из-за того, что он общается на украинском языке.

Об этом инциденте Антон Капелушный рассказал на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что собеседование отменили даже без предупреждения.

"Компания TechExpace, они же React, они же Affreact React, вам там ок вообще в Украине работать? Может это опять позиция отдельного рекрутера?" - написал Капелушный.

Он также опубликовал диалоги с рекрутером, где видно, как его спрашивали, будет ли ему удобно работать в компании, где разговаривают на русском. Также у Антона спросили, как у него обстоят дела с русским языком. На что он ответил, что хорошо, но он будет разговаривать на украинском.

&quot;Звучит, как мем&quot;: киевская компания отказала украиноязычному IT-шнику в собеседовании&quot;Звучит, как мем&quot;: киевская компания отказала украиноязычному IT-шнику в собеседовании

Скриншоты

Пользователи сети прокомментировали этот инцидент.

  • Жесть;
  • Позорище;
  • Нет слов;
  • Шел 7 год войны с Россией;
  • Я рада, что ты не работаешь в этой компании. Они точно тебе не компания!
  • Звучит, как мем;
  • Не думаю, что это позиция именно рекрутера. Скорее всего именно компании. Был у меня опыт с подобными компаниями-заказчиками.

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