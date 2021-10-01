ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Тиктокерша из Николаева, которая назвала Крым российским, сняла патриотическое видео и извинилась

Новина українською →
Николаев, Пятница 01 октября 2021 17:20
Тиктокерша из Николаева, которая назвала Крым российским, сняла патриотическое видео и извинилась Блогер из Николаева извинилась (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

TikTok-блогер Кристина из Николаева, которая записана под ником khristina505, назвала временно оккупированный украинский Крым "русским". Однако, она изменила свое мнение и записала патриотическое видео.

Видео она разместила на своей странице в TikTok.

Так, к записи она прикрепила пост, где написала, что раскаялась за содеянное.

На видео она признала, что полуостров принадлежит Украине.

"Вопросы в трансляции были провокационные! Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", – написала она.

@khristina505

Вопросы в трансляции были провокационные! Я каюсь за то что говорила! Спасибо людям которые защищают нашу Украину от российской агрессии##окраина��

оригинальный звук-украинское сообщество

Что было раньше

Ранее на видео девушка возмущалась, что ее знакомым для поездки на крымский полуостров нужны были документы, что подтверждают наличие там родственников. Также она неоднократно назвала Крым "Россией".

Также в сети у нее переспросили, на что она ответила: "Чей Крым? Российский Крым, чей, чей ... По документам. Вот и все, пишите, что хотите".

Напомним, скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова.

Раньше языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандал языковой скандал
LITE
Праздник 1 октября: что категорически нельзя делать в день Ирины, приметы
Праздник 1 октября: что категорически нельзя делать в день Ирины, приметы