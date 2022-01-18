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У Києві топ-компанія не бере на роботу україномовних співробітників і хвалиться перемогами в РФ

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 09:37
У Києві топ-компанія не бере на роботу україномовних співробітників і хвалиться перемогами в РФ У Києві компанія потрапила в мовний скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві IT-компанія Andersen відмовила здобувачеві в співбесіді, бо він спілкується українською мовою.

Про це сам Богдан Мельник повідомив на Facebook, розкривши деталі ситуації.

Відмовили в співбесіді

"Уповноважений із захисту державної мови, топовий роботодавець в Україні за версією спільноти DOU, відмовив мені в наступному етапі співбесіди тільки тому, що я розмовляю українською в Україні. І це київський офіс", - повідомив Богдан і прикріпив скріншот спілкування з HR компанії.

У Києві топ-компанія не бере на роботу україномовних співробітників і хвалиться перемогами в РФСкріншот (Богдан Мельник / Facebook)

Чим ще "відзначилася" компанія

Як виявилося, компанія не тільки не хоче бачити в своєму колективі україномовних співробітників, а й хвалиться перемогами в країні-агресорі Росії.

Також відзначимо, що всі пости компанії в соцмережі виключно російською мовою.

У Києві топ-компанія не бере на роботу україномовних співробітників і хвалиться перемогами в РФ

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли україномовних співробітників не хочуть бачити в команді IT-компаній.

Так, нещодавно IT-шник з Києва поскаржився на те, що столична компанія скасувала з ним співбесіду через те, що він спілкується українською мовою. Йдеться про компанію TechExpace, вони ж React.

Нагадаємо, у Харкові власник закладу потрапив у мовний скандал.

Раніше тіктокерша з Миколаєва, яка назвала Крим російським, зняла патріотичне відео і вибачилася.

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