В Харькове владелец заведения попал в языковой скандал: "я живу в Украине, к сожалению" (видео)

Так, человек по имени Владислав пришел в заведение "7ЧБРК" и хотел сделать заказ, а продавец и один из совладельцев заведения отказался общаться с ним на украинском и назвал украиноязычных граждан "рагулями".

"Почему я должен говорить именно на украинском, а не на китайском. Для меня это - насилие и для 99,9% людей, которые ко мне сюда приходят. Я живу в Украине, к сожалению", - сказал чебуречник.

Через некоторое время еще один совладелец заведения подошел и извинился за своего партнера перед покупателем.

Как известно, с 16 января действовать начал "Закон о языке". Он гарантирует каждому обслуживание на государственном языке. Клиенты могут говорить на любом языке. Если посетитель обращается к персоналу на русском, английском или другом языке, тогда можно переходить на него. Отказать клиенту, если он говорит на украинском языке, нельзя.