В Харькове владелец заведения попал в языковой скандал: "я живу в Украине, к сожалению" (видео)
Языковой скандал в Харькове (коллаж РБК-Украина)
В Харькове в заведении, где продают чебуреки, продавец и совладелец заведения назвал украиноязычных граждан "рагулями".
Об инциденте в харьковском заведении общественного питания рассказал активист Сергей Стерненко.
Так, человек по имени Владислав пришел в заведение "7ЧБРК" и хотел сделать заказ, а продавец и один из совладельцев заведения отказался общаться с ним на украинском и назвал украиноязычных граждан "рагулями".
Ранее мы сообщали, что в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке.
Также мы писали о том, что перед этим языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.