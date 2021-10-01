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В Харькове владелец заведения попал в языковой скандал: "я живу в Украине, к сожалению" (видео)

Новина українською →
Харьков, Пятница 01 октября 2021 16:57
В Харькове владелец заведения попал в языковой скандал: "я живу в Украине, к сожалению" (видео) Языковой скандал в Харькове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове в заведении, где продают чебуреки, продавец и совладелец заведения назвал украиноязычных граждан "рагулями".

Об инциденте в харьковском заведении общественного питания рассказал активист Сергей Стерненко.

Так, человек по имени Владислав пришел в заведение "7ЧБРК" и хотел сделать заказ, а продавец и один из совладельцев заведения отказался общаться с ним на украинском и назвал украиноязычных граждан "рагулями".

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке.

Также мы писали о том, что перед этим языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.

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