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В Киеве спасатели чуть не добили пострадавшего: уронили с высоты носилки с мужчиной (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве мужчина погнался за злоумышленниками, которые украли его вещи, неудачно прыгнул на крышу гаража и травмировал ногу. Сам он слезть уже не мог и понадобилась помощь спасателей, которые его положили на носилки, но уронили с высоты.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря на улице Крещатик. На видео видно, как мужчину на ковшовых носилках пытаются спустить вниз. В какой-то момент веревка обрывается и носилки с пострадавшим падают на асфальт.

Травмированного мужчину госпитализировали в медучреждение.

Интересно, что до этого видео прессслужба КАРС "Киевская служба спасения" опубликовала фото спасения мужчины на своей странице в Facebook, а потом их все удалила.

В Киеве мужчина получил травму, когда догонял воров (facebook.com/KARS.Kyiv)

Напомним, в Киеве на озере Тельбин на Березняках девушка каталась на коньках и провалилась под лед. Сначала ее пытались спасти несколько мужчин. Они подползли к краю и подталкивали санки, чтобы девушка могла за них зацепиться, но это ей не удалось.

К счастью на помощь приехали спасатели и спасли ее. Когда девушку вытащили из ледяной воды у нее совсем окоченели ноги - она не могла их разогнуть.

Мы также писали о том, что в Киеве собака спасла ребенка, который провалился под лед.

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Киевспасатели