В Киеве собака спасла ребенка, который провалился под лед (видео)

В Киеве на озере под лед провалилась собака. Ребенок бросился на помощь животному и тоже оказался в воде. На помощь пришел взрослый мужчина, который бросил палку. Когда собака выбралась на берег, то тоже начала тянуть за палку, чтобы вытащить своего спасателя.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел на Русановке. Второй очевидец происшествия уже собрался броситься на помощь мальчику в воду. Он снял верхнюю одежду, но тем временем собака уже вытащила мальчика на берег. "Чудом спаслись. Следите за детьми и животными и сами не выходите на лед водоемов, он еще очень тонкий!" - говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua) Пользователи сети отметили смелость мальчика, который бросился на помощь собаке. Малой смелый, красавчик;

Герой;

Молодцы, но какая умная собака, полезла помогать мальчику;

Молодцы. Слава богу выбрались;

Хорошо, что все живы.