В Киеве мужчина пытался догнать воров и упал на крышу гаража: что с пострадавшим (фото)
В Киеве мужчина пытался догнать злоумышленников, которые украли у него вещи, но неудачно прыгнул на крышу и получил травму. Поэтому спасателям пришлось снимать мужчину.
Так, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря на улице Крещатик, сообщили в прессслужбе КАРС "Киевская служба спасения".
"По предварительной информации, мужчина пытался догнать грабителей, которые похитили его личные вещи, и неудачно приземлился на кровлю гаража, травмировав себе ногу. Самостоятельно слезть не смог и нуждался в медицинской помощи", - рассказали в прессслужбе.
Отмечается, что спасатели КАРС с помощью ковшовых носилок и лестницы сняли пострадавшего с крыши и передали его работникам скорой помощи.
Травмированного мужчину госпитализировали в медучреждение.
В Киеве мужчина получил травму, когда догонял воров (facebook.com/KARS.Kyiv)
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