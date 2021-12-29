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У Києві рятувальники мало не добили потерпілого: впустили з висоти носилки з чоловіком (відео)

Автор: Роман Мирончук

В Києві чоловік погнався за зловмисниками, які вкрали його речі, невдало стрибнув на дах гаража і травмував ногу. Сам він злізти вже не міг і знадобилася допомога рятувальників, які його поклали на носилки, але впустили з висоти.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Інцидент стався в ніч з 27 на 28 грудня на вулиці Хрещатик. На відео видно, як чоловіка на ковшових ношах намагаються спустити вниз. У якийсь момент мотузка обривається і носилки з постраждалим падають на асфальт.

Травмованого чоловіка госпіталізували до медзакладу.

Цікаво, що до цього відео пресслужба КАРС "Київська служба порятунку" опублікувала фото порятунку чоловіка на своїй сторінці в Facebook, а потім їх всі видалила.

У Києві чоловік отримав травму, коли наздоганяв злодіїв (facebook.com/KARS.Kyiv)

Нагадаємо, в Києві на озері Тельбін на Березняках дівчина каталася на ковзанах і провалилася під лід. Спочатку її намагалися врятувати кілька чоловіків. Вони підповзли до краю і підштовхували санки, щоб дівчина могла за них зачепитися, але це їй не вдалося.

На щастя на допомогу приїхали рятувальники і врятували її. Коли дівчину витягли з крижаної води у неї зовсім задубіли ноги - вона не могла їх розігнути.

Ми також писали про те, що в Києві собака врятувала дитину, яка провалилась під лід.

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