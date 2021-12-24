В Киеве на озере девушка каталась на коньках и провалилась под лед: видео чудесного спасения
В Киеве молодая женщина провалилась под лед, когда каталась на коньках, и едва не утонула. Инцидент произошел на озере Тельбин на Березняках на левом берегу столицы. К счастью, потерпевшую удалось оперативно спасти и вытащить из ледяной воды.
Об этом 24 декабря передали в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.
Так, несмотря на "минусовую" температуру и продолжительный морозный период, установившийся в столице в эти несколько дней, лед по краям популярного среди жителей Днепровского района озера оказался недостаточно крепким, не выдержав вес девушки.
О произошедшем ЧП на спецлинию "102" поступил звонок от очевидцев в полчетвертого дня. На место срочно выехали спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели при помощи гидрокостюма достали киевлянку, которая находилась в воде и рисковала замерзнуть и утонуть. После этого потерпевшую сразу передали медиками бригады "скорой" для оказания помощи.
В ГСЧС также опубликовали видео, как проходили спасательные работы. На кадрах можно увидеть, что несколько мужчин пытались перед этим самостоятельно достать девушку из воды. Для этого киевляне подползли к краю и подталкивали несчастной санки, чтобы она могла зацепиться, и вытащить из ловушки.
Когда же профессиональные спасатели достали жительницу столицы из воды, у нее совсем окоченели ноги - девушка не могла их разогнуть.
Видео: в Киеве на озере Тельбин спасли девушку, которая провалилась под лед
Не игнорируйте правила пребывания на льду
В ГСЧС напомнили о правилах безопасности и предупредили, что в разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной, и перед тем, как ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине.
"Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" - призвали спасатели.
Ранее сегодня в ГСЧС рассказали, что на украинских водоемах с начала этого месяца погиб 31 человек, в том числе и трое детей.
Также мы писали о том, что в Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед и чуть не погибла.
Напомним также, перед этим в Киеве собака спасла ребенка, который провалилась под лед - сам же мальчик до этого пытался помощь животному, что оказалось в воде.