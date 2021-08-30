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В Киеве в метро в час пик образовались толпы: люди негодуют

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 30 августа, на многих станциях киевского метрополитена образовались огромные очереди. Это произошло из-за сбоя системы электронного билета. Пассажиры не могут пополнить транспортные карточки и приобрести разовые поездки.

Об этом сообщают пользователи в сети.

Люди жалуются на то, что толпы собрались на станциях "Лыбидская", "Почайна", "Академгородок", "Контрактовая площадь", "Левобережная" и "Минская".

Толпа на станции метро "Лыбидская" (фото: facebook.com/andrii.maisner)

Судя по всему, проблема наблюдается на всех станциях метро. Еще сегодня днем киевский метрополитен предупреждал, что произошел сбой системы, но уже все починили. Но как оказалось, это не так.

Видео с толпой в киевском метрополитене можете посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети негодуют.

  • Диджитализейшн в действии. Киев метро "Лыбидская" сбой системы. Чтобы пройти в метро - надо в ковидные времена простоять в очереди среди большой толпы людей;
  • На "Левобережной" еще все стоит;
  • "Почайная" тоже непонятно как пропускает (я прошла по смарт кард, все ок, но многие люди не могли);
  • "Минская" тоже не все проходят;
  • "Академгородок" уже бунтует, еще минут 20 и турникеты будут засовывать в ж*пы персонала;
  • Наземный транспорт - валидаторы зависают. А на станциях метро даже с проездным сложно пройти - большая масса людей, которые не могут зайти.

Напомним, в Киеве пассажирка "попала" на штраф из-за валидатора.

Мы также писали о том, что в метро Киева сломался эскалатор из-за большого количества людей.

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Киев