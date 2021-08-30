В Киеве в метро в час пик образовались толпы: люди негодуют

Сегодня, 30 августа, на многих станциях киевского метрополитена образовались огромные очереди. Это произошло из-за сбоя системы электронного билета. Пассажиры не могут пополнить транспортные карточки и приобрести разовые поездки.
Об этом сообщают пользователи в сети.
Люди жалуются на то, что толпы собрались на станциях "Лыбидская", "Почайна", "Академгородок", "Контрактовая площадь", "Левобережная" и "Минская".
Толпа на станции метро "Лыбидская" (фото: facebook.com/andrii.maisner)
Судя по всему, проблема наблюдается на всех станциях метро. Еще сегодня днем киевский метрополитен предупреждал, что произошел сбой системы, но уже все починили. Но как оказалось, это не так.
Видео с толпой в киевском метрополитене можете посмотреть по этой ссылке.
Пользователи сети негодуют.
Напомним, в Киеве пассажирка "попала" на штраф из-за валидатора.
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