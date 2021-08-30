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В метро Киева произошел сбой: нельзя приобрести билет и пополнить карту 

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 14:59
В метро Киева произошел сбой: нельзя приобрести билет и пополнить карту  Фото: В метро Киева произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В метрополитене Киева произошел технический сбой. Из-за него возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что специалисты уже устранили причины сбоя.

"Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", - говорится в сообщении.

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КГГА Киев метро
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