В метро Киева произошел сбой: нельзя приобрести билет и пополнить карту
Фото: В метро Киева произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
В метрополитене Киева произошел технический сбой. Из-за него возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что специалисты уже устранили причины сбоя.
"Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", - говорится в сообщении.