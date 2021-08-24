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В метро Киева сломался эскалатор из-за большого количества людей: образовалась давка

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Киев, Вторник 24 августа 2021 11:10
В метро Киева сломался эскалатор из-за большого количества людей: образовалась давка Коллаж РБК-Украина: давка на станции метро "Театральная"
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости Украины. В Киеве проводят парад и торжества в честь 30-летия независимости. Многие жители и гости столицы поехали в центр. При этом из-за большого количества людей на станции метро "Театральная" сломался эскалатор. В подземке образовалась давка.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

На видео видно, как толпа на "Театральной" небольшими шагами продвигается к эскалатору.

Также сообщается, что станции "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" работают только на выход.

Отметим, что в честь праздника часть центральных станций будет закрыта на вход в определенные часы, а работу метрополитена и наземного транспорта продлили на два часа.

От начала движения до 13:00 будет закрыта на вход и выход станция "Майдан Независимости" и переход между "Майданом Независимости" и станцией "Крещатик". Поезда будут курсировать без остановок.

С 8:00 до 13:00 будет закрыта на вход и выход станция метро "Крещатик" (со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни).

В торжественном мероприятии примут участие более 5 тысяч военных и представителей оборонного сектора. Также будет 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Мы также публиковали яркие поздравления с праздником в стихах и картинках.

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Киев метро Театральная
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