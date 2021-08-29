В Киеве пассажирка "попала" на штраф из-за валидатора: "нет инструкций по оплате проезда"

В Киеве на остановках возле Центрального вокзала жалуются на отсутствие автоматов по продаже одноразовых билетов с Qr-кодом. Кроме того, гости города сетуют на отсутствие инструкций по оплате проезда.

Об этом в Facebook рассказал блогер Олег Васильев.

Как известно, с 14 июля в столице отменили наличную оплату проезда, кроме маршруток.

Так, журналист жалуется на отсутствие автоматов на остановках возле Центрального вокзала. Однако ближайшие терминалы по продаже билетов находятся на станции метро Вокзальная. То есть гости города и горожане не имеют условий для удобной оплаты одной-двух поездок.

"Гость столицы, если догадается, должен идти в кассовый зал метро, толочься на входе, а потом еще выйти сквозь толпу обратно", - говорит журналист.

Иной вариант для оплаты проезда - это приложение "Киев цифровой". Но соответствующей информации о приложении и вариантах оплаты проезда нигде нет.

Кроме того, на остановках расположены Infobox для туристов, которые не работают.

"Кто не знает особенностей работы киевского транспорта, тот платит штраф за безбилетный проезд", - отметил блогер

Оплата проезда в Киеве (фото: facebook.com/Олег Васильев)

Также одной из "жертв" оплаты проезда в Киеве стала туристка Лариса Гориславец, которая приобрела билет через приложение, но валидатор не хотел его узнавать. Поэтому девушка была вынуждена оплатить штраф в размере 160 грн контролерам.

Поскольку нигде не было инструкций, как оплачивать транспорт в Киеве, девушке помогали попутчики.

"Добрые люди научили загружать приложение, купить билет и сосканировать. Такой милый попутчик попался, все рассказал, потому что в автобусе инструкций нет. На обратном пути я уже обучена, купила в 19.22 билетик, а в 19.35 уже была оштрафована! Сканер не сработал, а я что-то недосмотрела. В итоге группа контролеров из трех женщин заставили меня заплатить штраф на личную карточку одной из них, потому что наличных у меня не было", - возмущается девушка.

Девушка получила штраф (фото: facebook.com/horyslavet)