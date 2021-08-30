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У Києві в метро в годину пік утворилися натовпи: люди обурюються

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 30 серпня, на багатьох станціях київського метрополітену утворилися величезні черги. Це сталося через збій системи електронного квитка. Пасажири не можуть поповнити транспортні картки і придбати разові поїздки.

Про це повідомляють користувачі в мережі.

Люди скаржаться на те, що натовпи зібралися на станціях "Либідська", "Почайна", "Академмістечко", "Контрактова площа", "Лівобережна" і "Мінська".

Натовп на станції метро "Либідська" (фото: facebook.com/andrii.maisner)

Судячи з усього, проблема спостерігається на всіх станціях метро. Ще сьогодні вдень київський метрополітен попереджав, що стався збій системи, але вже все полагодили. Але як виявилося, це не так.

Відео з натовпом у Київському метрополітені можна переглянути за цим посиланням.

Користувачі мережі обурюються.

  • Діджиталізейшн в дії. Київ метро "Либідська" збій системи. Щоб пройти в метро - треба в ковідні часи простояти в черзі серед великого натовпу людей;
  • На "Лівобережній" ще все стоїть;
  • "Почайна" теж незрозуміло як пропускає (я пройшла по смарт кард, все ок, але багато людей не могли);
  • "Мінська" теж не всі проходять;
  • "Академмістечко" вже бунтує, ще хвилин 20 і турнікети будуть засовувати в ж*пи персоналу;
  • Наземний транспорт - валідатори зависають. А на станціях метро навіть з проїзним складно пройти - велика маса людей, які не можуть зайти.

Нагадаємо, у Києві пасажирка "попала" на штраф через валідатор.

Ми також писали про те, що в метро Києва зламався ескалатор через велику кількість людей.

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Київ