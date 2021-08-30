В Киеве в метро в час пик образовались толпы: люди негодуют

Сегодня, 30 августа, на многих станциях киевского метрополитена образовались огромные очереди. Это произошло из-за сбоя системы электронного билета. Пассажиры не могут пополнить транспортные карточки и приобрести разовые поездки.

Об этом сообщают пользователи в сети.

Люди жалуются на то, что толпы собрались на станциях "Лыбидская", "Почайна", "Академгородок", "Контрактовая площадь", "Левобережная" и "Минская".

Толпа на станции метро "Лыбидская" (фото: facebook.com/andrii.maisner)

Судя по всему, проблема наблюдается на всех станциях метро. Еще сегодня днем киевский метрополитен предупреждал, что произошел сбой системы, но уже все починили. Но как оказалось, это не так.

Видео с толпой в киевском метрополитене можете посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети негодуют.