У Києві в метро в годину пік утворилися натовпи: люди обурюються
Сьогодні, 30 серпня, на багатьох станціях київського метрополітену утворилися величезні черги. Це сталося через збій системи електронного квитка. Пасажири не можуть поповнити транспортні картки і придбати разові поїздки.
Про це повідомляють користувачі в мережі.
Люди скаржаться на те, що натовпи зібралися на станціях "Либідська", "Почайна", "Академмістечко", "Контрактова площа", "Лівобережна" і "Мінська".
Натовп на станції метро "Либідська" (фото: facebook.com/andrii.maisner)
Судячи з усього, проблема спостерігається на всіх станціях метро. Ще сьогодні вдень київський метрополітен попереджав, що стався збій системи, але вже все полагодили. Але як виявилося, це не так.
Відео з натовпом у Київському метрополітені можна переглянути за цим посиланням.
Користувачі мережі обурюються.
- Діджиталізейшн в дії. Київ метро "Либідська" збій системи. Щоб пройти в метро - треба в ковідні часи простояти в черзі серед великого натовпу людей;
- На "Лівобережній" ще все стоїть;
- "Почайна" теж незрозуміло як пропускає (я пройшла по смарт кард, все ок, але багато людей не могли);
- "Мінська" теж не всі проходять;
- "Академмістечко" вже бунтує, ще хвилин 20 і турнікети будуть засовувати в ж*пи персоналу;
- Наземний транспорт - валідатори зависають. А на станціях метро навіть з проїзним складно пройти - велика маса людей, які не можуть зайти.
Нагадаємо, у Києві пасажирка "попала" на штраф через валідатор.
Ми також писали про те, що в метро Києва зламався ескалатор через велику кількість людей.