У Києві в метро в годину пік утворилися натовпи: люди обурюються

Сьогодні, 30 серпня, на багатьох станціях київського метрополітену утворилися величезні черги. Це сталося через збій системи електронного квитка. Пасажири не можуть поповнити транспортні картки і придбати разові поїздки.

Про це повідомляють користувачі в мережі.

Люди скаржаться на те, що натовпи зібралися на станціях "Либідська", "Почайна", "Академмістечко", "Контрактова площа", "Лівобережна" і "Мінська".

Натовп на станції метро "Либідська" (фото: facebook.com/andrii.maisner)

Судячи з усього, проблема спостерігається на всіх станціях метро. Ще сьогодні вдень київський метрополітен попереджав, що стався збій системи, але вже все полагодили. Але як виявилося, це не так.

Відео з натовпом у Київському метрополітені можна переглянути за цим посиланням.

Користувачі мережі обурюються.