Кейт Міддлтон засвітилася в Лондоні під час шопінгу: як вона виглядає після лікування раку
Кейт Міддлтон, яка у вересні минулого року завершила курс хімієтерапії, днями прогулялася вулицями Лондона і відвідала кілька магазинів.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в акаунті deuxmoi в Instagram.
Який вигляд має Кейт Міддлтон у повсякденному житті
Дружина принца Вільяма для повсякденного образу вибрала довге пальто темно-сірого відтінку з поясом, широкі штани та шарф у чорно-білу клітинку. Завершила свій образ принцеса Уельська чобітьми на невеликих підборах і мініатюрною сумочкою коричневого кольору, а також розпущеним волоссям. Від макіяжу вона відмовилася.
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/deuxmoi)
Зазначимо, що Міддлтон має досить гарний вигляд після завершення лікування від раку.
Дружина принца Вільяма (фото: instagram.com/deuxmoi)
Вона відвідала декілька магазинів, задумливо вибираючи товари.
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/deuxmoi)
Що відомо про хворобу та лікування Кейт Міддлтон
У січні 2024 року стало відомо, що дружина принца Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині. Тоді медики сподівалися, що це не онкологічне захворювання, проте аналізи показали інше.
У березні 2024 року вона зробила офіційну заяву, що в неї діагностовано рак. Кейт не розповідала подробиць про те, який саме у неї вид раку.
До слова, приблизно в той самий час стало відомо про те, що на рак хворий і король Чарльз III. У нього теж є певні успіхи в боротьбі з онкологією.
У вересні вона продемонструвала в мережі зворушливе відео з чоловіком і дітьми, таким чином розповівши про завершення курсу хімієтерапії.
9 січня 2025 року їй виповнилося 43 роки. Діти та чоловік ніжно привітали її з днем народження.
Нещодавно Кейт Міддлтон озвучила чесні подробиці лікування раку. Це сталося під час візиту до Королівської лікарні Марсден у Лондоні, де вона проходила лікування. Це був її перший самостійний вихід у люди після перерви з кінця минулого року.