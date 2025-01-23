Кейт Міддлтон засвітилася в Лондоні під час шопінгу: як вона виглядає після лікування раку

Кейт Міддлтон, яка у вересні минулого року завершила курс хімієтерапії , днями прогулялася вулицями Лондона і відвідала кілька магазинів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в акаунті deuxmoi в Instagram .

Який вигляд має Кейт Міддлтон у повсякденному житті

Дружина принца Вільяма для повсякденного образу вибрала довге пальто темно-сірого відтінку з поясом, широкі штани та шарф у чорно-білу клітинку. Завершила свій образ принцеса Уельська чобітьми на невеликих підборах і мініатюрною сумочкою коричневого кольору, а також розпущеним волоссям. Від макіяжу вона відмовилася.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/deuxmoi)

Зазначимо, що Міддлтон має досить гарний вигляд після завершення лікування від раку.

Дружина принца Вільяма (фото: instagram.com/deuxmoi)

Вона відвідала декілька магазинів, задумливо вибираючи товари.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/deuxmoi)

Що відомо про хворобу та лікування Кейт Міддлтон

У січні 2024 року стало відомо, що дружина принца Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині. Тоді медики сподівалися, що це не онкологічне захворювання, проте аналізи показали інше.

У березні 2024 року вона зробила офіційну заяву, що в неї діагностовано рак. Кейт не розповідала подробиць про те, який саме у неї вид раку.

До слова, приблизно в той самий час стало відомо про те, що на рак хворий і король Чарльз III. У нього теж є певні успіхи в боротьбі з онкологією.

У вересні вона продемонструвала в мережі зворушливе відео з чоловіком і дітьми, таким чином розповівши про завершення курсу хімієтерапії.

9 січня 2025 року їй виповнилося 43 роки. Діти та чоловік ніжно привітали її з днем народження.

Нещодавно Кейт Міддлтон озвучила чесні подробиці лікування раку. Це сталося під час візиту до Королівської лікарні Марсден у Лондоні, де вона проходила лікування. Це був її перший самостійний вихід у люди після перерви з кінця минулого року.