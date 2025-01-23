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Кейт Миддлтон засветилась в Лондоне во время шопинга: как она выглядит после лечения рака

Четверг 23 января 2025 13:45
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Кейт Миддлтон засветилась в Лондоне во время шопинга: как она выглядит после лечения рака Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Миддлтон, которая в сентябре прошлого года завершила курс химиотерапии, на днях прогулялась улицами Лондона и посетила несколько магазинов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в аккаунте deuxmoi в Instagram.

Как выглядит Кейт Миддлтон в повседневной жизни

Супруга принца Уильяма для повседневного образа выбрала длинное пальто темно-серого оттенка с поясом, широкие брюки и шарф в черно-белую клетку. Завершила свой образ принцесса Уэльская сапогами на небольших каблуках и миниатюрной сумочкой коричневого цвета, а также распущенными волосами. От макияжа она отказалась.

Кейт Миддлтон засветилась в Лондоне во время шопинга: как она выглядит после лечения рака

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/deuxmoi)

Отметим, что Миддлтон достаточно хорошо выглядит после завершения лечения от рака.

Кейт Миддлтон засветилась в Лондоне во время шопинга: как она выглядит после лечения рака

Кейт Миддлтон засветилась в Лондоне во время шопинга: как она выглядит после лечения рака

Супруга принца Уильяма (фото: instagram.com/deuxmoi)

Она посетила несколько магазинов, задумчиво выбирая товары.

Кейт Миддлтон засветилась в Лондоне во время шопинга: как она выглядит после лечения рака

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/deuxmoi)

Что известно о болезни и лечении Кейт Миддлтон

В январе 2024 года стало известно, что супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости. Тогда медики надеялись, что это не онкологическое заболевание, однако анализы показали другое.

В марте 2024 года она сделала официальное заявление, что у нее диагностирован рак. Кейт не рассказывала подробностей о том, какой именно у нее вид рака.

К слову, примерно в то же время стало известно о том, что раком болен и король Чарльз III. У него тоже есть определенные успехи в борьбе с онкологией.

В сентябре она продемонстрировала в сети трогательное видео с мужем и детьми, таким образом рассказав о завершении курса химиотерапии.

9 января 2025 года ей исполнилось 43 года. Дети и муж нежно поздравили ее с днем рождения.

Недавно Кейт Миддлтон озвучила честные подробности лечения рака. Это случилось во время визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где она проходила лечение. Это был ее первый самостоятельный выход в люди после перерыва с конца прошлого года.

Ранее Кейт Миддлтон написала особое письмо о "темных временах".

Также онкобольной Чарльз III собирается посетить "Лагерь смерти" Аушвиц.

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