Кейт Миддлтон засветилась в Лондоне во время шопинга: как она выглядит после лечения рака

Кейт Миддлтон, которая в сентябре прошлого года завершила курс химиотерапии , на днях прогулялась улицами Лондона и посетила несколько магазинов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в аккаунте deuxmoi в Instagram .

Как выглядит Кейт Миддлтон в повседневной жизни

Супруга принца Уильяма для повседневного образа выбрала длинное пальто темно-серого оттенка с поясом, широкие брюки и шарф в черно-белую клетку. Завершила свой образ принцесса Уэльская сапогами на небольших каблуках и миниатюрной сумочкой коричневого цвета, а также распущенными волосами. От макияжа она отказалась.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/deuxmoi)

Отметим, что Миддлтон достаточно хорошо выглядит после завершения лечения от рака.

Супруга принца Уильяма (фото: instagram.com/deuxmoi)

Она посетила несколько магазинов, задумчиво выбирая товары.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/deuxmoi)

Что известно о болезни и лечении Кейт Миддлтон

В январе 2024 года стало известно, что супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости. Тогда медики надеялись, что это не онкологическое заболевание, однако анализы показали другое.

В марте 2024 года она сделала официальное заявление, что у нее диагностирован рак. Кейт не рассказывала подробностей о том, какой именно у нее вид рака.

К слову, примерно в то же время стало известно о том, что раком болен и король Чарльз III. У него тоже есть определенные успехи в борьбе с онкологией.

В сентябре она продемонстрировала в сети трогательное видео с мужем и детьми, таким образом рассказав о завершении курса химиотерапии.

9 января 2025 года ей исполнилось 43 года. Дети и муж нежно поздравили ее с днем рождения.

Недавно Кейт Миддлтон озвучила честные подробности лечения рака. Это случилось во время визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где она проходила лечение. Это был ее первый самостоятельный выход в люди после перерыва с конца прошлого года.