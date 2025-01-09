Діти і чоловік Кейт Міддлтон ніжно привітали "неймовірну дружину і маму" з днем народження

Кейт Міддлтон сьогодні, 9 січня, святкує свій 43-й день народження. У зв'язку з цим її чоловік, принц Вільям і троє дітей опублікували зворушливий пост.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram .

"Найнеймовірніша дружина і мама. Сила, яку ти продемонструвала за останній рік, була вражаючою. Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємося тобою. З днем народження, Кетрін. Ми любимо тебе. W", - сказано в повідомленні.

Також опубліковано чорно-біле фото Кейт, на якому вона позує в джинсах, білій сорочці, піджаку темного відтінку і картатому шарфі. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям з легкою хвилястою завивкою. Від макіяжу Кейт відмовилася.

Примітно, що на безіменному пальці була каблучка принцеси Діани, яку їй подарував Вільям.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Зазначимо, що принцеса Уельська має чудовий вигляд на новій світлині та випромінює щастя.

Король Чарльз і королева Камілла також привітали Кейт у своєму Instagram.

"З днем народження принцесу Уельську", - підписали вони фото, опубліковане в Stories.

Знімок був зроблений на Різдво в Сандрінгемі. На ньому зображено усміхнену Кейт у вбранні й капелюшку смарагдового відтінку, в руках вона тримає букет квітів.

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Що відомо про хворобу і лікування Кейт Міддлтон

У 2024 році громадськість шокувала новина про те, що Міддлтон спочатку прооперували, а потім діагностували в неї рак. У березні 2024 року вона зробила офіційну заяву.

Дружина принца Вільяма не уточнювала подробиць щодо форми раку, проте постійно дякувала шанувальникам за підтримку і теплі слова, які отримувала з різних куточків світу.

У серпні вона з чоловіком записала спільне відео, в якому представники королівської сім'ї звернулися до британських олімпійців. Там Кейт показалася вперше за довгий час.

У вересні 2024 року вона повідомила, що завершила курс хімієтерапії. Для цього вона записала зворушливе відео з чоловіком і дітьми.

Незабаром Кейт Міддлтон повернулася до своїх офіційних обов'язків.

Також вона провела у Віндзорському замку зустріч із молодою дівчиною, яка також бореться з раком.

А в грудні 2024 року вона з іншими членами королівської сім'ї вийшла у світ. Для цього заходу Міддлтон обрала вбрання найтрендовішого відтінку сезону - бургунді.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)