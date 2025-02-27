Кейт Міддлтон повторила свій образ 18-річної давнини, коли вона зустрічалася з принцом Вільямом

Міддлтон, яка у вересні 2024 року завершила курс хімієтерапії, все частіше почала виходити у світ. Зі своїм чоловіком вона відвідала Південний Уельс і зустрілися з місцевими жителями, які сильно постраждали від повені 2024 року.

Насамперед вони відвідали ринок Понтіпрідд, який є центром громади з 1805 року, пройшлися продуктовим двориком і приготували традиційні валлійські пироги напередодні Дня святого Давида, який відзначають щороку в Уельсі 1 березня.



Принц і принцеса Уельські (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Як виглядала Кейт Міддлтон 18 років тому

Примітно, що для поїздки вона вибрала твідовий короткий жакет від Ralph Lauren темно-зеленого відтінку, в якому з'являлася 2007 року на перегонах у Челтнемі. Тоді Міддлтон ще не була одружена з принцом Вільямом, проте пара була у стосунках. Стильний піджак 18 років тому вона носила зі спідницею міді з такого ж матеріалу.



Кейт Міддлтон і принц Вільям 18 років тому (фото: Getty Images)

Як вона виглядає зараз

Цього разу принцеса Уельська доповнила свій культовий жакет коричневим гольфом-водолазкою і картатою спідницею довжини міді від всесвітньо відомого бренду Gucci. Завершували лук коричневі високі чоботи із замші на невеликих підборах.



Кейт і Вільям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Міддлтон має чудовий вигляд і просто світиться від щастя поруч зі своїм чоловіком. А щоб завершити свій образ, вона приколола яскраву жовту квітку до твідового піджака.



Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Зазначимо, що Кейт давно відома своєю схильністю повторювати попередні вбрання, іноді з різницею в багато років. Наприклад, в її гардеробі є коричневі шкіряні чоботи британського бренду Penelope Chilvers, які вона придбала 2004 року і відтоді носила багато разів, включно з походом у Гімалаї під час королівського туру до Бутану 2016 року. Ці туфлі настільки асоціюються з Кейт, що навіть з'явилися в останньому сезоні серіалу "Корона".



Кейт Міддлтон повторила свій образ 2007 року (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Що відомо про стан Кейт Міддлтон після лікування раку

У вересні 2024 року в мережі опублікували зворушливе відео, на якому показано Кейт з чоловіком і дітьми. Таким чином принцеса оголосила про завершення курсу хімієтерапії.

9 січня 2025 року вона відсвяткувала свій 43 день народження.

Нещодавно Кейт Міддлтон озвучила чесні подробиці лікування раку. Це сталося під час візиту до Королівської лікарні Марсден у Лондоні, де вона проходила лікування. Це був її перший самостійний вихід у люди після перерви з кінця минулого року.

Також Кейт Міддлтон вже встигла засвітитися під час шопінгу в Лондоні.

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