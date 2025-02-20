Королівські секрети. Якими були справжні стосунки Єлизавети II та принцеси Діани

Стосунки між Єлизаветою II та принцесою Діаною детально показали творці серіалу "Корона", який вийшов на Netflix. Звичайно, не варто забувати про те, що ця кіноробота - вигадана драма, яка описує королівські події за власним наративом. Тому складно зрозуміти, наскільки точним було зображення відносин між цими двома жінками, і чи справді їхнє спілкування було таким складним, як змусили вважати фанів?

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує розібратися у цій темі та дізнатися, що відомо про взаємини між британською монархинею та її невісткою.

Єлизавета II дала зрозуміти, що схвалює Діану

Хоча творці "Корони" змусили глядачів повірити, що Діана була таким собі аутсайдером, з самого дитинства вона виховувалася у тісних королівських колах. Її батько працював конюхом покійної королеви, а обидві її бабусі - фрейлінами королеви-матері Єлизавети II.

Сама Діана в дитинстві жила в маєтку Сандрінгем та гралася з принцами Ендрю та Едвардом, які були ближчі до неї за віком, аніж Чарльз. Тому майбутня невістка королеви розбиралася в тонкощах етикету та правилах поведінки в оточенні такого рівня - це все було для неї не таким новим світом, як іноді хочуть показати.

Тобто можна зрозуміти, що принцеса Діана познайомилася з Єлизаветою II ще задовго до того, як у неї зав'язалися стосунки з її сином Чарльзом.

Принцеса Діана (фото: Getty Images)

Королівський біограф Інгрід Стюарт у 2001 році писала про те, що "хоча монархиня ніколи не торкалася питання про шлюб, своєю поведінкою вона дала зрозуміти, що схвалює Діану".

Ендрю Мортон, автор біографії королівської 1992 року, писав про те, що "стосунки між цими жінками були ввічливими, але формальними".

"Їх врегульовував той факт, що Діана була одружена зі старшим сином королеви й майбутнім монархом. У перші дні Діана просто боялася своєї свекрухи. Вона дотримувалася офіційних зобов'язань, робила глибокий реверанс щоразу, коли зустрічалася з королевою, а в усьому іншому - продовжувала триматися на відстані", - також йшлося там.

Принцеса Діана, королева Єлизавета II та інші члени королівської родини (фото: Getty Images)

Діані довірили представляти королівську родину

Це сталося після смерті королеви Монако Грейс Келлі, якої не стало в 1982 році. Саме Діана прибула на її похорон. Для матері принца Вільяма та принца Гаррі це стало першою подією у статусі особи, яка представляє своїм візитом усю королівську сім’ю.

З Грейс Спенсер познайомилася на гала-концерті роком раніше. Як повідомлялося, вони добре потоваришували. Почувши новину про смерть американської акторки, Леді Ді запитала у чоловіка, чи може вона представляти родину на похороні. За словами Мортона, і Чарльз, і офіційні особи палацу сказали, що такий дозвіл їй навряд чи дадуть. Тоді Діана сказала Мортону:

"Я пішла до Її особистого секретаря, яким тоді був Філіп Мур, і він сказав, що не думає, що це можливо, оскільки я працювала лише три або чотири місяці. Я пішла до королеви й сказала: "Знаєте, я б хотіла це зробити". А вона відповіла: 'Я не розумію, чому ні. Якщо ви хочете це зробити, то ви можете це зробити".

У 21 рік принцесі дозволили подорожувати за кордон, і після похвалили її за "гідну поведінку під час надзвичайно насиченої, а часом і безглуздої похоронної служби".

Принцеса Діана (фото: Getty Images)

Реакція Єлизавети II на розпад шлюбу Діани та Чарльза

Оскільки стосунки пари з часом ставали все складнішими, біограф Інгрід Стюарт писала про те, що Діана часто з'являлася в палаці без попередження на аудієнції до королеви. Спершу монархиня толерантно ставилася до таких незапланованих візитів.

"Зазвичай Діана була в кращому настрої, коли йшла, ніж перед тим, як приїжджала", - згадував один зі співробітників палацу.

Проте з часом, як пишуть експерти, Єлизавета почала боятися таких зустрічей. Після однієї з них лакей сказав: "Принцеса тричі плакала за останні пів години, поки чекала вас". Королева відповіла: "Вона була поруч пів години й плакала без перерви".

Королева Єлизавета II (фото: Getty Images)

У біографії Мортону Діана також згадала розмову з королевою, яка вказала, що "причина розпаду шлюбу в тому, що Чарльз переживав важкі часи через булімію у неї". Проте Мортон писав і про те, що принцесу "підтримували монархиня і принц Філіп", додавши, що "вона, можливо, знайшла союзника в палаці в особі королеви".

Як Діана змінила королеву Єлизавету

Після смерті Діани королівська сім'я опинилася в центрі громадського скандалу, адже багато хто вважав, що принцесу ніколи належним чином не приймали у палаці.

У ювілейному виданні своєї біографії за 2017 рік Мортон писав:

"Одна з багатьох іроній життя королеви полягає у тому, що вплив Діани на королівську сім'ю можна виміряти тим, наскільки більш поступливим тепер є дім Віндзорів по відношенню до новачків. Помітно, що королева Єлизавета часто підтримувала наречену принца Вільяма Кейт Міддлтон на початку її королівської кар'єри. Звичайно, уроки були засвоєні, але вони мали свою ціну".

Королева Єлизавета II (фото: Getty Images)

Що відомо про загибель принцеси Діани

Принцеса Уельська загинула у 36 років. Аварія, внаслідок якої її життя обірвалося, сталася 31 серпня 1997 року. Вона загинула у Парижі разом з Доді аль-Файєдом. Аль-Файєд та водій померли на місці, а Діана - через декілька годин у лікарні.

Причина ДТП точно не з’ясована, проте існує ряд версій, зокрема алкогольне сп’яніння водія, необхідність їхати на швидкості, аби відірватися від преси, а також різноманітні теорії змови.

Єдиний пасажир того Mercedes, якому вдалося вижити - охоронець Тревор Ріс-Джонс. Він отримав важкі травми обличчя, які довелося відновлювати хірургічними втручаннями. Після одужання чоловік заявив, що не пам’ятає подій.

Похована принцеса Діана в сімейному маєтку Спенсерів, Елторп, у Нортгемптонширі - на відокремленому острові посеред озера, де вона народилася.

Принцеса Діана (фото: Getty Images)

Що відомо про смерть Єлизавети II

Життя британської монархині обірвалося 8 вересня 2022 року. Державний похорон відбувся 19 вересня, королеву поховали в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.

До обіду 8 вересня 2022 року лікарі повідомили, що стан здоров’я Єлизавети II погіршується, і взяли її під медичний нагляд. Після цієї інформації у Британії почалася тривога. Про смерть офіційно оголосили о 18:30 за місцевим часом.

Королева Єлизавета II (фото: Getty Images)