Мама Кейт Міддлтон. Що відомо про жінку, яка виховала ідеальну принцесу

Громадськість знає Кетрін, принцесу Уельську, як вишукану та граційну майбутню королеву, але за її успіхом стоїть сильна та віддана жінка - її мати, Керол Міддлтон. Вона відіграла значну роль у формуванні характеру Кейт, підтримуючи її на кожному етапі життя та допомагаючи підготуватися до всесвітньої публічності.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує детальніше дізнатися про ту, яка завжди є опорою і підтримкою для своєї іменитої доньки.

Від робітничого походження до успіху в бізнесі

Керол Міддлтон народилася 31 січня 1955 року в Лондоні. Вона походить з робітничої сім’ї: її батько працював будівельником, а мати - у ювелірному магазині. Попри скромне походження, Керол залишалася повною рішучості й прагнула забезпечити собі та родині краще майбутнє.

Кар'єра мами Кейт розпочалася з роботи бортпровідницею в British Airways, де вона познайомилася з майбутнім чоловіком - Майклом Міддлтоном, який на той момент працював авіадиспетчером. Спільні амбіції та готовність працювати дозволили парі досягнути спільного успіху.

У 1987 році Керол створила компанію Party Pieces, що спеціалізувалася на товарах для вечірок за каталогами. Бізнес став набирати оберти та дозволив Міддлтонам вийти на новий фінансовий рівень, і дати дітям освіту в приватних престижних школах.

Керол Міддлтон (фото: Getty Images)

Діти Міддлтонів

У шлюбі Керол і Майкла народилося троє дітей - Кейт, Піппа (Філіпа) та Джеймс. Вони росли у теплій родинній атмосфері, де завжди відчували підтримку і любов. Батьки прищеплювали нащадкам родинні цінності та навчали їх ставити перед собою амбітні цілі, але при цьому не зазнаватися та не мати зарозумілості.

Керол і нині приписують важливу роль у тому, що Кейт зуміла легко освоїтися у вищому суспільстві - ще до шлюбу з принцом Вільямом. Її постійна підтримка допомагала доньці зберігати впевненість у собі, особливо під час навчання в університеті Сент-Ендрюса, де Кейт і познайомилася з майбутнім законним партнером.

Коли стосунки Вільяма і Кейт стали відомі громадськості, то Керол й надалі залишалася для своєї дитини опорою, даючи вчасні поради та заспокоюючи її, коли це було необхідно.

Керол Міддлтон і її чоловік Майкл (фото: instagram.com/ladymjddleton)

Кейт - частина королівського життя

Після того як Міддлтон приєдналася до королівської родини, вплив Керол не зменшився - навпаки, він став ще важливішим. Вона підтримувала і підтримує доньку у важливі моменти, допомагає справлятися з тиском королівських обов’язків і материнства.

Як бабуся принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, мати Кейт також бере активну участь у вихованні онуків. Вона часто допомагає доньці й робить усе, аби її рідні мали звичайне щасливе дитинство, попри свій королівський статус.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Випробування родини

Попри успіх Party Pieces, компанія зіштовхнулася з фінансовими труднощами в останні роки. У 2023 році бізнес вирішили продати, що ознаменувало завершення важливого етапу в житті сім’ї Міддлтон. Але Керол лишилася стійкою та зосередилася на родині та особистому житті.

Крім того, присутність жінки на важливих королівських заходах підтверджує її ключове значення у житті Кейт. Вона відвідує Вімблдон, королівські весілля та інші події, завжди залишаючись надійною підтримкою для доньки.

Керол Міддлтон і її донька Піппа (фото: instagram.com/ladymjddleton)

Керол Міддлтон з сином Джеймсом (фото: instagram.com/ladymjddleton)

Керол Міддлтон сьогодні

31 січня жінці виповнилося 70 років, і з цієї нагоди її донька, звісно ж, поспішила з теплими привітаннями.

Інсайдери зазначають, що після того, як у Кейт виявили онкологію, у березні минулого року, Керол стала ще більшою силою та підтримкою для неї.

"Минулого року вона була просто приголомшливою. Я бачився з нею декілька разів і постійно згадую слово "сила". Я уявляю її такою собі піонеркою, яка керує возом із гвинтівкою біля ніг та трьома дітьми позаду, відбиваючись від будь-якого ворога. По суті, це те, що вона робила все своє життя, чи не так?" - ділиться подробицями один з інсайдерів.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

Також Вільям і Кейт часто навідуються до Міддлтонів з дітьми й проводять час всі разом, граючи в різні ігри.

"Керол справді корисна, практична та незворушна мати та бабуся. Замість того, аби запитувати, що вона може зробити, вона просто робить це. Вона дуже проактивна. Коли Вільям повернувся до королівських обов'язків, вона виконувала шкільні завдання, ймовірно, робила щось іще - наприклад, наповнювала морозильну камеру улюбленою їжею онуків. Доглядати за трьома дітьми - для неї це не мало абсолютно ніяких проблем, і Кейт могла видихнути, знаючи, що її мати поруч", - говорить Інгрід, авторка книжки "Моя мати і я", у якій йдеться про стосунки короля з покійною королевою.

Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми (фото: Getty Images)

"Керол є як фізичною, так і емоційною підтримкою Кейт Міддлтон. Вона створила традиційну сім’ю, тому Вільяму так подобалося бути поруч із ними. Коли щось іде не так, вони об'єднуються під керівництвом Керол. Вона є матріархом цієї сім'ї, і всі вони дослухаються до її порад, оскільки дуже поважають", - також зазначає авторка.

За словами Інгрід, Міддлтон-старша залишається близькою з онуками і Кейт, і, ймовірно, часто бере їх із собою на відпочинок. Адже жінка завжди займається організацією канікул для родини - від яхт до гірськолижних курортів.

"Вільям відіграє величезну роль у всьому цьому, оскільки він просто обожнює Міддлтонів. Вони дають йому затишне сімейне життя, і Діана завжди хотіла, аби він це мав" - пояснює авторка книги.

Керол Міддлтон і її донька Кетрін (фото: instagram.com/ladymjddleton)

Тож, можна дійти висновку, що Керол Міддлтон - не просто мати майбутньої королеви, а жінка, якій вдалося створити успішний бізнес, виховати трьох достойних дітей і завжди залишатися опорою для рідних. Її сила, рішучість і відданість залишають глибокий слід не лише в житті Кейт, а й у житті всіх, хто знаходиться поруч.

Попри те, що жінка є доволі непублічною, її вплив не можна заперечувати. І ця історія - своєрідне нагадування про те, що за кожною відомою постаттю є людина, яка підтримує її в різні моменти.

Керол Міддлтон (фото: Getty Images)