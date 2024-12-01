Кейт Міддлтон написала особливий лист про "темні часи". Що це означає

Міддлтон оприлюднила особливе послання

На сторінці герцога та герцогині Уельських у Instagram вже вийшов допис, де показано фрагменти листа Кейт. В описі до знімків вказано, з якою метою Міддлтон вирішила написати своє звернення.

"Спеціальний лист, який розмірковує про важливість любові, співчуття і про те, як сильно ми потребуємо один одного в найважчі часи. Він буде вручений кожному з гостей на службі "Together at Christmas Carol" у Вестмінстерському абатстві та п'ятнадцяти службах "Community Carol" по всій країні, із вдячністю присутнім за все, що вони роблять для інших", - відзначили герцог та герцогиня Уельські.

Лист Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Експерти вже назвали лист "проникливим" та "чуттєвим". На тлі онкології та боротьби з недугою, яку Кейт розпочала цього року, її поява на різдвяному концерті буде дуже зворушливою.

"Різдво - одна з моїх улюблених пір року...

(фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

серцем

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Проте лист Кейт звучить на винятково позитивній ноті", - також додали експерти.

У своєму листі Міддлтон 11 разів згадує слово "кохання", часто говорить про "світло". Такі теми вона почала проговорювати після того, як публічно повідомила про онкологію. Тоді Кейт зазначала, що вірить у "світло", яке може "прийти з пітьми".

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(фото: Getty Images)

Міддлтон розпочала боротьбу з раком. Вона закликала тих, кому теж поставили серйозний діагноз, не втрачати віри та надії.