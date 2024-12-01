Кейт Миддлтон написала особое письмо о "темных временах". Что это значит

Кейт Миддлтон написала особое письмо, в котором высказалась о любви, силе и "темных временах", в момент которых особенно нужна поддержка близких. Принцесса Уэльская, которая осенью закончила курс химиотерапии, вручит свое послание людям, которые приглашены на традиционный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.
О чем письмо Кейт и в чем его главный смысл, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
На странице герцога и герцогини Уэльских в Instagram уже вышел пост, в котором показаны фрагменты письма Кейт. В описании к снимкам указано, с какой именно целью Миддлтон решила написать свое обращение.
"Специальное письмо, размышляющее о важности любви, сочувствия и о том, как сильно мы нуждаемся друг в друге в самые трудные времена. Оно будет вручено каждому из гостей на службе "Together at Christmas Carol" в Вестминстерском аббатстве и пятнадцати службах "Community Carol" по всей стране, с благодарностью присутствующим за все, что они делают для других", - отметили герцог и герцогиня Уэльские.
Письмо Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Эксперты уже назвали письмо "проникновенным" и "чувственным". На фоне онкологии и борьбы с недугом, которую Кейт начала в этом году, ее появление на рождественском концерте будет весьма трогательным.
"Рождество - одно из моих любимых времен года...
(фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
сердцем
Однако письмо Кейт звучит на исключительно позитивной ноте", - также добавили эксперты.
В своем письме Миддлтон 11 раз упоминает слово "любовь", часто говорит о "свете". Такие темы она стала чаще поднимать после того, как публично заговорила об онкологии. Тогда Кейт отмечала, что верит в "свет", который может "прийти из тьмы".
рождественские
(фото: Getty Images)
Миддлтон начала борьбу с раком. Она призывала тех, кому тоже поставили серьезный диагноз, не терять веру и надежду.
Напомним, ранее мы называли 20 обыденных вещей, которые Кейт Миддлтон запрещено делать.
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Во время написания материала были использованы источники: Instagram принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сайт Daily Mail.