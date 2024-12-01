Кейт Миддлтон написала особое письмо о "темных временах". Что это значит

Миддлтон обнародовала особое послание

На странице герцога и герцогини Уэльских в Instagram уже вышел пост, в котором показаны фрагменты письма Кейт. В описании к снимкам указано, с какой именно целью Миддлтон решила написать свое обращение.

"Специальное письмо, размышляющее о важности любви, сочувствия и о том, как сильно мы нуждаемся друг в друге в самые трудные времена. Оно будет вручено каждому из гостей на службе "Together at Christmas Carol" в Вестминстерском аббатстве и пятнадцати службах "Community Carol" по всей стране, с благодарностью присутствующим за все, что они делают для других", - отметили герцог и герцогиня Уэльские.

Письмо Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Эксперты уже назвали письмо "проникновенным" и "чувственным". На фоне онкологии и борьбы с недугом, которую Кейт начала в этом году, ее появление на рождественском концерте будет весьма трогательным.

"Рождество - одно из моих любимых времен года...

(фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

сердцем

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Однако письмо Кейт звучит на исключительно позитивной ноте", - также добавили эксперты.

В своем письме Миддлтон 11 раз упоминает слово "любовь", часто говорит о "свете". Такие темы она стала чаще поднимать после того, как публично заговорила об онкологии. Тогда Кейт отмечала, что верит в "свет", который может "прийти из тьмы".

рождественские

(фото: Getty Images)

Миддлтон начала борьбу с раком. Она призывала тех, кому тоже поставили серьезный диагноз, не терять веру и надежду.