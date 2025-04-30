Кейт Міддлтон і принц Вільям не стримували почуттів у річницю весілля: ніжні фото

У 14-ту річницю шлюбу принц та принцеса Вельські здійснили візит до Шотландії. Саме там вони колись познайомилися. І хоча поїздка мала робочих характер, це не завадило парі потішити публіку щемливими романтичними моментами.

Під час поїздки до містечка Тоберморі на острові Малл у Шотландії Кейт Міддлтон і принц Вільям не втрималися від ніжних моментів. Для виходу у світ вони обрали схожі кежуал-образи - сині сорочки та твідові жакети. Спілкуючись з місцевими жителями, закохані посміхалися та обмінювалися дотиками.

За даними очевидців, подружжя не соромилося проявляти ніжність: в якийсь момент Кейт доторкнулася до спини чоловіка та глянула на нього закоханими очима.

Кейт Міддлтон та принц Вільям (фото: Getty Images)

Саме в цій країні, в університеті Сент-Ендрюс, королівські особи зустрілися ще студентами.

В день річниці, 29 квітня, Кейт та Вільям поділилися зворушливим кадром зі свого візиту, на якому позують в обіймах одне одного та насолоджуються місцевими краєвидами Шотландії.

Найчастіше пара уникає публічних проявів почуттів, проте останнім часом вони стали відкритішими.

Нагадаємо, у 2024 році стало відомо про діагноз Кейт Міддлтон - в неї виявили онкологію й вона розпочала хіміотерапію. У вересні того ж року вона закінчила лікування, проте продовжила терапію. У січні 2025-го повідомила про ремісію та довгострокові побічні ефекти.

"Я намагаюся робити усе можливе. Вам здається, що лікування закінчилося, але варто продовжувати щоденні завдання - це все ще справжній виклик. І розуміння того, що як пацієнт ти стикаєшся з побічними ефектами, пов’язаними з лікуванням, але насправді існують і більш довгострокові наслідки", - розповідала вона.

Кейт та Вільям одружилися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Пара виховує трьох дітей - синів Джорджа та Луї й доньку Шарлотту.