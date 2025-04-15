Кейт Міддлтон у новому відео відверто розповіла, що дає їй сили після боротьби з раком
Кейт Міддлтон поділилася своїм особистим способом відновлення після боротьби з раком. У новому відео принцеса Уельська розповіла, як природа допомагає їй знайти внутрішній спокій і емоційну рівновагу, попри важкі часи.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.
14 квітня Кенсингтонський палац випустив нове відео з Міддлтон - у ролику принцеса Уельська з'являється разом з групою молодих скаутів. Вона поговорила з головним скаутом Дуейном Філдсом про свій зв'язок з природою і розповіла, як вона знаходить спокій на природі після боротьби з раком.
"Я вважаю, що це дуже духовне і дуже інтенсивне емоційне возз'єднання", - зазначила дружина принца Вільяма.
"Можливо, не у всіх однакові стосунки з природою, але для мене це дуже значуще місце, де можна знайти рівновагу і знайти своєрідне відчуття спокою і возз'єднання у світі, який в іншому разі був би дуже метушливим", - зазначила принцеса Уельська.
Міддлтон, яка є співпрезидентом Асоціації скаутів, також привітала юних дослідників і вказала їм орієнтири на карті.
Для прогулянки Міддлтон обрала досить лаконічний образ у стилі кежуал. Вона одягла вузькі джинси "скінні" коричневого відтінку, бежевий светр із високим горлом і бомбер. Образ дружина принца Вільяма доповнила трекінговими черевиками і кепі.
Що відомо про лікування Кейт Міддлтон від раку
На початку 2024 року Міддлтон зробили операцію на черевній порожнині. Пізніше стало відомо, що в неї діагностували рак. Однак більше жодних подробиць не повідомляли.
У вересні 2024 року вона розповіла про завершення курсу хімієтерапії за допомогою емоційного відео з чоловіком і дітьми.
Нещодавно Міддлтон розповіла про подробиці лікування раку.
У 2025 році Кейт Міддлтон стала все частіше з'являтися на офіційних заходах і повернулася до виконання своїх обов'язків.
Вас також може зацікавити
- Кейт Міддлтон у колоритному вбранні випила пива
- Принц Джордж під час рідкісного виходу вразив схожістю з татом
- Кейт Міддлтон вразила сяючим виглядом у прикрасах принцеси Діани та Єлизавети II.