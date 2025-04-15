Кейт Міддлтон у новому відео відверто розповіла, що дає їй сили після боротьби з раком

Кейт Міддлтон поділилася своїм особистим способом відновлення після боротьби з раком. У новому відео принцеса Уельська розповіла, як природа допомагає їй знайти внутрішній спокій і емоційну рівновагу, попри важкі часи.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

14 квітня Кенсингтонський палац випустив нове відео з Міддлтон - у ролику принцеса Уельська з'являється разом з групою молодих скаутів. Вона поговорила з головним скаутом Дуейном Філдсом про свій зв'язок з природою і розповіла, як вона знаходить спокій на природі після боротьби з раком.

"Я вважаю, що це дуже духовне і дуже інтенсивне емоційне возз'єднання", - зазначила дружина принца Вільяма.

"Можливо, не у всіх однакові стосунки з природою, але для мене це дуже значуще місце, де можна знайти рівновагу і знайти своєрідне відчуття спокою і возз'єднання у світі, який в іншому разі був би дуже метушливим", - зазначила принцеса Уельська.

Міддлтон, яка є співпрезидентом Асоціації скаутів, також привітала юних дослідників і вказала їм орієнтири на карті.

Для прогулянки Міддлтон обрала досить лаконічний образ у стилі кежуал. Вона одягла вузькі джинси "скінні" коричневого відтінку, бежевий светр із високим горлом і бомбер. Образ дружина принца Вільяма доповнила трекінговими черевиками і кепі.

Що відомо про лікування Кейт Міддлтон від раку

На початку 2024 року Міддлтон зробили операцію на черевній порожнині. Пізніше стало відомо, що в неї діагностували рак. Однак більше жодних подробиць не повідомляли.

У вересні 2024 року вона розповіла про завершення курсу хімієтерапії за допомогою емоційного відео з чоловіком і дітьми.

Нещодавно Міддлтон розповіла про подробиці лікування раку.

У 2025 році Кейт Міддлтон стала все частіше з'являтися на офіційних заходах і повернулася до виконання своїх обов'язків.