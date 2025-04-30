Кейт Миддлтон и принц Уильям не сдерживали чувств в годовщину свадьбы: нежные фото

В 14-ю годовщину брака принц и принцесса Уэльские совершили визит в Шотландию. Именно там они когда-то познакомились. И хотя поездка носила рабочий характер, это не помешало паре порадовать публику щемящими романтическими моментами.

Во время поездки в городок Тобермори на острове Малл в Шотландии Кейт Миддлтон и принц Уильям не удержались от нежных моментов. Для выхода в свет они выбрали похожие кэжуал-образы - синие рубашки и твидовые жакеты. Общаясь с местными жителями, влюбленные улыбались и обменивались прикосновениями.

По данным очевидцев, супруги не стеснялись проявлять нежность: в какой-то момент Кейт прикоснулась к спине мужа и посмотрела на него влюбленными глазами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Именно в этой стране, в университете Сент-Эндрюс, королевские особы встретились еще студентами.

В день годовщины, 29 апреля, Кейт и Уильям поделились трогательным кадром со своего визита, на котором позируют в объятиях друг друга и наслаждаются местными пейзажами Шотландии.

Чаще всего пара избегает публичных проявлений чувств, однако в последнее время они стали более открытыми.

Напомним, в 2024 году стало известно о диагнозе Кейт Миддлтон - у нее обнаружили онкологию и она начала химиотерапию. В сентябре того же года она закончила лечение, однако продолжила терапию. В январе 2025-го сообщила о ремиссии и долгосрочных побочных эффектах.

"Я стараюсь делать все возможное. Вам кажется, что лечение закончилось, но стоит продолжать ежедневные задачи - это все еще настоящий вызов. И понимание того, что как пациент ты сталкиваешься с побочными эффектами, связанными с лечением, но на самом деле существуют и более долгосрочные последствия", - рассказывала она.

Кейт и Уильям поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Пара воспитывает троих детей - сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.