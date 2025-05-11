Кава буде солодшою ​​та набагато смачнішою, якщо додати один інгредієнт: і це не цукор

Додавши до кави щіпку кориці, ви отримаєте не лише приємну природну солодкість без цукру, а й неймовірну користь для здоров’я. Спеція здатна покращувати обмін речовин та навіть має антиоксидантні властивості.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє і про інші продукти, які зроблять каву солодшою без шкоди.

Користь додавання кориці у каву

Кофеїн у каві може допомогти покращити пильність, настрій та когнітивні функції. Додавання дрібки кориці до кави посилює смак, що допомагає збалансувати природну гіркоту кави.

Кориця може зробити каву суб’єктивно солодшою, навіть без додавання цукру. Це відбувається завдяки природному солодкому та ароматному смаку кориці, який посилює сприйняття солодкості. Хоча кориця не містить багато цукрів, її аромат активує рецептори в мозку, що асоціюються зі солодким смаком.

Ще однією перевагою кориці є те, що вона знижує рівень цукру в крові після їжі, підвищуючи чутливість до інсуліну, а також допомагає уникнути запалення в тканинах і суглобах.

Більшість споживачів кави використовують каву як один зі способів підбадьоритися вранці та підтримувати активність, але додавання кориці до чашки покращить когнітивну обробку, покращить загальну функцію мозку та допоможе опанувати зорові та моторні реакції.

Ефірні олії кориці мають здатність боротися з деякими бактеріями та грибками, зокрема з Candida albicans, що може допомогти зміцнити імунну систему.

Чим ще корисно підсолоджувати каву

Підсолодити каву можна різними способами, і кожен із них має свої переваги (або недоліки) залежно від ваших цілей - зберегти смак, зменшити калорійність чи уникнути стрибків цукру в крові. Ось кілька варіантів і чим вони можуть бути корисні: