Вчені назвали найнебезпечнішу кавоварку: може отруювати вас щодня

Кава - улюблений напій мільйонів, але чи знаємо ми, як спосіб її приготування впливає на наше здоров'я? Нещодавні дослідження розкрили несподівану правду, що деякі кавомашини можуть готувати напій, що містить шкідливі речовини, які негативно впливають на серцево-судинну систему.

Про який спосіб приготування кави йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Яка кава найнебезпечніша?

Згідно з дослідженням, опублікованим у European Journal of Preventive Cardiology, найшкідливішою виявилася нефільтрована кава, тобто приготована без використання фільтра. Це стосується кави, звареної в турці, френч-пресі або просто в чашці.

Чому нефільтрована кава небезпечна?

Річ у тому, що у нефільтрованій каві містяться дітерпени - кафестол і кахвеол. Ці речовини підвищують рівень "поганого" холестерину в крові, що збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Фільтр-кава - корисний напій?

На противагу нефільтрованій каві, фільтр-кава, приготована в крапельній кавоварці або з використанням паперового фільтра, виявилася безпечною для здоров'я. Фільтр затримує дітерпени, тому напій містить їх у значно меншій кількості.

Чи корисно пити еспресо?

Еспресо, хоч і готується без фільтра, містить менше дітерпенів, ніж кава з турки або френч-преса. Це пов'язано з тим, що час контакту води з кавовими зернами в еспресо-машині значно коротший.

Розчинна кава: небезпечна альтернатива?

Розчинна кава, хоч і зручна у приготуванні, також може містити шкідливі речовини, особливо якщо вона низької якості. У процесі виробництва розчинної кави використовуються хімічні речовини, які можуть залишатися в напої.

Яка кавомашина найбезпечніша?

Згідно з дослідженнями, найбезпечнішою кавомашиною є крапельна кавоварка або будь-який інший пристрій, що використовує паперовий фільтр.

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