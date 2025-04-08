Як обрати смачну каву за адекватну ціну: секрети баристи

Насолоджуватися чашкою ароматної та смачної кави можна не лише в кав'ярні, а й удома, причому не витрачаючи на це значні кошти. Головне - знати кілька ключових правил вибору та приготування.

Відомий бариста Руслан Карелашвілі в інтерв'ю РБК-Україна поділився дієвими порадами, які допоможуть навіть новачкам розібратися в кавовому світі та знайти свій ідеальний напій.

Як обрати гарну та якісну каву додому?

Перш за все, при виборі кавових зерен експерт радить зосередитись на їхній свіжості обсмаження. Це найголовніше правило, адже саме свіжість найбільше впливає на багатство смаку та аромату. Шукайте відповідні позначки на пакуванні або надавайте перевагу каві від спеціалізованих магазинів чи локальних обсмажувальників.

Крім того, варто звернути увагу на країну походження зерен, особливо якщо ви вже маєте певні вподобання. Різні регіони дають каві різні смакові характеристики.

Наприклад, африканська кава часто має виражену кислотність, фруктові чи ягідні ноти. Кава з Південної Америки, навпаки, зазвичай більш м'яка, спокійна, з горіховими чи шоколадними відтінками. А зерна з Азії чи Океанії можуть дивувати нотами спецій, тютюну або землистими тонами. Важливо зрозуміти, який профіль смаку вам найбільше до вподоби.

Коли якісні зерна обрано, наступним кроком до ідеальної чашки є правильна підготовка та заварювання.

Руслан Карелашвілі наголошує на важливості свіжого помелу. В ідеалі, молоти каву потрібно безпосередньо перед заварюванням, оскільки вже змелена вона дуже швидко втрачає свої цінні аромати та смаки. Якщо є можливість, варто придбати домашній млинок, навіть простий, або ж змелювати невеликі порції кави там, де ви купуєте зерна.

Не менш важливою є якість води, яку ви використовуєте. Вона має бути чистою, проте не надто очищеною.

Бариста пояснює, що вода, позбавлена мінералів (майже дистильована), так само погано впливає на смак, як і надто мінералізована, "жорстка" вода. Хорошим компромісом та доступним варіантом може стати якісна бутильована негазована вода - вона часто дає кращий результат, ніж кип'ячена вода з-під крана.

Нарешті, під час самого процесу заварювання варто пам'ятати про температуру води: не слід заливати каву окропом (100°C). Оптимальною є температура близько 90-96°C, тому дайте воді трохи охолонути після закипання.

Також важливо добирати кількість кави та ступінь помелу відповідно до того методу заварювання, яким ви користуєтесь, чи то турка, френч-прес, чи крапельна кавоварка. Тут варто трохи поекспериментувати, щоб знайти ідеальні для себе пропорції.