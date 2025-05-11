Кофе будет слаще и намного вкуснее, если добавить один ингредиент: и это не сахар
Добавив к кофе щепотку корицы, вы получите не только приятную естественную сладость без сахара, но и невероятную пользу для здоровья. Специя способна улучшать обмен веществ и даже обладает антиоксидантными свойствами.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает и о других продуктах, которые сделают кофе слаще без вреда.
Польза добавления корицы в кофе
Корица может сделать кофе субъективно слаще, даже без добавления сахара. Это происходит благодаря естественному сладкому и ароматному вкусу корицы, который усиливает восприятие сладости. Хотя корица не содержит много сахаров, ее аромат активирует рецепторы в мозге, ассоциирующиеся со сладким вкусом.
Еще одним преимуществом корицы является то, что она снижает уровень сахара в крови после еды, повышая чувствительность к инсулину, а также помогает избежать воспаления в тканях и суставах.
Большинство потребителей кофе используют кофе как один из способов взбодриться утром и поддерживать активность, но добавление корицы в чашку улучшит когнитивную обработку, улучшит общую функцию мозга и поможет овладеть зрительными и моторными реакциями.
Эфирные масла корицы обладают способностью бороться с некоторыми бактериями и грибками, в частности с Candida albicans, что может помочь укрепить иммунную систему.
Чем еще полезно подслащивать кофе
Подсластить кофе можно разными способами, и каждый из них имеет свои преимущества (или недостатки) в зависимости от ваших целей - сохранить вкус, уменьшить калорийность или избежать скачков сахара в крови. Вот несколько вариантов и чем они могут быть полезны:
- мед - содержит антиоксиданты, микроэлементы и обладает антибактериальными свойствами. Важно, что при добавлении в горячий кофе часть полезных веществ разрушается
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стевия - натуральный подсластитель с нулевой калорийностью, не повышает уровень сахара в крови. Имеет специфический привкус, который не всем нравится
финиковая паста или сироп - натуральный источник сладости, богатый клетчаткой и антиоксидантами. Однако, он очень калорийный
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При написании материала использовались следующие источники: Daily Express и Presto Coffee.
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