Стоматолог пояснила, чому ні в якому разі не треба додавати цукор до чаю чи кави

Стоматолог зробила заяву щодо гарячих напоїв. Вона попередила, що не треба додавати цукор в чай та каву.

Чому цього не треба робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на SurreyLive.

Що шкодить зубам найбільше?

Стоматолог Анна Петерсон пояснила, що додавання в чай чи каву цукру шкодить зубам більше, ніж вживання плитки шоколаду.

Але чому це так? Анна пояснила, що щоразу, коли ви споживаєте цукор, ваш рот потрапляє в "небезпечну зону", і в цьому стані ваші зуби починають "демінералізуватися" і починається процес гниття.

"Це трапляється з нами щодня. Ми снідаємо, заходимо в небезпечну зону і приблизно через 30 хвилин повертаємося звідти, і ми в безпечній зоні. Ваші зуби можуть впоратися з триразовим харчуванням і двома перекусами між цим", - сказала лікар.

Однак проблема чашок чаю та кави полягає в тому, що їх п’ють довше, ніж зазвичай їдять плитку шоколаду.

Анна сказала, що люди, які люблять гарячі напої, як правило, випивають кілька протягом дня, і вживання їх протягом 30-40 хвилин збільшує час перебування в небезпечній зоні, яку вона описала.

"Після цього все ще потрібно більше часу - ще 30 хвилин, поки ви не повернетеся в безпечну зону", - сказала експертка.

Стоматолог радить обирати гарячі напої без доданого цукру та насолоджуватися ними без шкоди для зубів.

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