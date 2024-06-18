У Карпатах помітили 400-кілограмового хижака, зустріч із яким дуже небезпечна: як він виглядає
У Національному природному парку "Верховинський" сфотографували бурого ведмедя. Зустріч з такою твариною може стати фатальною для необачних туристів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нацпарку у Facebook.
Не забувайте про обережність
Цей ведмідь випадково потрапив до об’єктива камери, прогулюючись територією парку. Велетень важить близько 400 кілограмів
Такі знімки слугують важливим нагадуванням для всіх туристів, що подорожують у Карпатах. Національний парк просить відвідувачів бути обачними, щоб не натрапити на ведмедя або іншого хижака, що може жити на цій території.
Бурий ведмідь у Карпатах (фото: facebook.com/FZS.Ukraine)
Ведмеді в Україні
Сьогодні ведмідь - це найбільший хижак, що мешкає територією України.
З 2003 року бурого ведмедя було внесено до Червоної книги України через значне скорочення чисельності. Зараз він знаходиться під загрозою вимирання в нашій країні.
Популяція ведмедів продовжує стрімко зменшуватися. Причинами є:
- нелегальне полювання
- вилучення з дикої природи для утримання в неволі
- забруднення довкілля.
Кожному українцю слід пам'ятати про важливість захисту природи, адже недбале ставлення до оточуючого світу може привести до жахливих наслідків.
Раніше ми писали вже про врятованого з-під обстрілів капібару Тоху та його реабілітацію.
Також ми публікували 10 вражаючих фактів про білих кішок, які здивують кожного.