10 вражаючих фактів про "сором'язливих" білих кішок, які ви не знали

М'яка, наче сніг, і приємна на дотик, біла шерсть робить кішок надзвичайно чарівними. На відміну від сірих або чорних кішок, які можуть легко ховатись у тіні, білі кішки практично світяться, і їх важко не помітити.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 10 фактів про білих кішок, що здивують навіть затятих кошатників.

Багато різних пород можуть мати повністю білу шерсть

Цілком білі кішки не пов'язані з певною породою. Швидше, багато різних пород - як довгошерсті, так і короткошерсті - можуть мати суто білу шерсть, у тому числі перси, турецькі ангори, американські короткошерсті, сіамські та девон-рекси.

Що ж є причиною їхнього повністю білого забарвлення? Якщо у кішки є домінантний ген W, відомий як маскуючий ген, він "приховає" решту генів кольору і малюнка вовни в генетичному складі кішки, внаслідок чого шерсть буде сніжно-білою.

Білі кішки можуть мати дуже унікальний колір очей

Чи знаєте ви, що колір котячих очей пов'язаний із виробленням меланіну в організмі? Відповідно, у білих чи світлих кішок очі часто світлі. Повністю білі кішки можуть мати різні кольори очей, наприклад, сині, зелені, жовті, помаранчеві або їх комбінації.

Біла кішка з жовтими очима (фото: Freepik)

Більшість (але не всі) білих кішок глухі

Ті ж генетичні чинники, які надають білим кішкам білої вовни та унікального кольору очей, також можуть викликати повну або часткову глухоту у багатьох кошенят.

Це особливо часто зустрічається у білих кішок з блакитними очима, оскільки генетика, пов'язана з білим хутром, також пов'язана з глухотою. У білих кішок з одним блакитним оком і одним оком іншого кольору нерідко вухо на "синьому боці" не чує, тоді як вухо з іншого боку чує нормально.

Якщо ваша кішка частково або повністю глуха, необхідно бути обережним, щоб не лякати такого вихованця, та використовувати для спілкування візуальні сигнали, а не словесні знаки.

Також краще завжди тримати частково глуху або повністю глуху кішку вдома. Це пов'язано з тим, що у неї можуть виникнути проблеми з уникненням небезпек або захистом від потенційних хижаків.

Білі кішки не альбіноси

Мати біле хутро і мати альбінізм - це не одне й те саме. Є ключова відмінність: у білих кішок просто є ген, що кодує біле хутро, а альбінізм - це генетичне захворювання, яке призводить до повної відсутності колірної пігментації шкіри, шерсті та очей.

Найпростіший спосіб визначити, чи є кішка альбіносом, - подивитися їй в очі. Білі кішки, як згадувалося раніше, можуть мати широкий спектр кольорів очей. Однак у кішок-альбіносів очі часто виглядають дуже блідо-блакитними, рожевими або червоними (їхні очі насправді не рожеві та не червоні; відображення світла на кровоносних судинах в очах просто надає їм такого вигляду).

Гетерохромія у білих кішок (фото: Freepik)

Білі кішки теж можуть обгоріти

Як і люди, кішки зі світлою або білою вовною мають підвищений ризик сонячних опіків, особливо на вухах, повіках і носі. Оскільки білі кішки сприйнятливіші до сонячних опіків, вони також мають більший ризик розвитку плоскоклітинного раку або інших форм раку шкіри.

Важливо зробити правильні кроки, щоб захистити світлу шкіру вашої кішки від сонячних променів:

Якщо ваше кошеня любить засмагати, постарайтеся обмежити час перебування біля сонячних вікон з 10:00 до 16:00, коли сонце найсильніше.

Подумайте про те, щоб придбати щільніші штори, які допоможуть заблокувати або обмежити потрапляння ультрафіолетового світла через вікна.

Білі кішки вважаються щасливими

На відміну від нібито невдачливих чорних кішок, повністю білі кішки символізують удачу по всьому світу.

Відому японську кішку, що манить (також відому як Манекі Неко) найчастіше зображують білого кольору. Ці фігурки, створені приблизно 1870 року, розміщувалися біля входів до будинків і підприємствах, щоб принести удачу.

Фігурки Манекі Неко (фото: Freepik)

У Білому домі жило багато білих кішок

Звучить як божевільна теорія, але в деяких президентів США під час їхнього правління Білим домом бігали білі кішки.

У Резерфорда Б. Хейса, Джеральда Форда і Джиммі Картера, 19-го, 38-го і 39-го президентів відповідно, були сіамські кішки (хоча багато сіамських кішок не зовсім білі, більша частина їх забарвлення - біла).

Вільям Мак-Кінлі, 25-й президент, мав дві турецькі ангори з однаково екзотичними іменами: Енріке Де-Ломе та Валеріано Вейлер.

Білі перські кішки - найпопулярніші

Найяскравіша кішка, що має найбільший попит у білому кольорі - перська. Її довга шовковиста вовна і великі виразні очі виглядають дуже елегантно.

Однак якщо у вас білий перс, слід пам'ятати, що регулярний догляд має вирішальне значення. В іншому випадку замість зразкового кошеняти на руках у вас будде брудна, заплутана грудка вовни.

Перська біла кішка (фото: Freepik)

Чисто білі кішки зустрічаються найрідше

Існує безліч котячих забарвлень, і, звичайно ж, у кішок може бути безліч малюнків вовни, включаючи смугастий, смокінг, ситцевий та черепаховий. Однак серед однотонних кішок чисто-білий колір вовни є одним із найменш поширених.

Білих кішок вважають сором'язливими

Хоча кожна кішка має унікальну індивідуальність, люди часто люблять узагальнювати різні забарвлення кішок і типи їх особистості: