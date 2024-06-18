В Карпатах заметили 400-килограммового хищника, встреча с которым очень опасна: как он выглядит

В Национальном природном парке "Верховинский" сфотографировали бурого медведя. Встреча с таким животным может стать роковой для опрометчивых туристов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нацпарка в Facebook .

Не забывайте про осторожность

Этот медведь случайно попал в объектив камеры, прогуливаясь по территории парка. Великан весит около 400 кг.

Такие снимки служат важным напоминанием для всех путешествующих в Карпатах туристов. Национальный парк просит посетителей быть осмотрительными, чтобы не встретить медведя или другого хищника, что может жить на этой территории.

Бурый медведь в Карпатах (фото: facebook.com/FZS.Ukraine)

Медведи в Украине

Сегодня медведь - это самый большой хищник, проживающий на территории Украины.

С 2003 года бурый медведь внесен в Красную книгу Украины из-за значительного сокращения численности. В настоящее время он находится под угрозой вымирания в нашей стране.

Популяция медведей продолжает стремительно уменьшаться. Причины:

нелегальная охота

изъятие из дикой природы для содержания в неволе

загрязнение окружающей среды.

Каждому украинцу следует помнить о важности защиты природы, ведь небрежное отношение к окружающему миру может привести к ужасным последствиям.