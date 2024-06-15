Врятований з-під обстрілів капібара Тоха закінчив лікування: дивіться, де він зараз

У КиївЗоо сталася радісна подія - капібара Тоха, якого врятували місяць тому, виходить у власний відкритий вольєр після реабілітації. Попереду його чекає довгий шлях відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис київського зоопарку у Facebook .

Історія порятунку

Волонтери евакуювали капібару Тоху близько місяця тому з місць, які майже постійно знаходилися під обстрілами.

Тварина перебувала у сильному стресі, мала проблеми зі здоров’ям та навіть контузію. Наразі Тоха пройшов необхідне лікування і готовий до наступного етапу реабілітації.

Історія врятованої капібари (фото: zoo.kyiv.ua)

Подальша доля капібари

Щоб побачити Тоху, ви можете відвідати його зелений маєток наприкінці копитного ряду, поруч зі слоновником. Його новий дім оформлений живими деревами, кущами та квітами, що ростуть навколо басейну з водограєм.

Як виглядає відкритий вольєр для капібари (фото: zoo.kyiv.ua)

При зустрічі з Тохою, відвідувачів зоопарку просять зберігати тишу й утриматися від різких рухів, щоб не налякати тварину.

Лікування Тохи вже завершено, але реабілітація продовжується. Згодом його чекає соціалізація з іншими представниками свого виду - у КиївЗоо вже мешкає група з трьох капібар.

Як зараз виглядає капібара Тоха (фото: zoo.kyiv.ua)