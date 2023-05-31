Як вибрати побутову техніку для економії електроенергії: поради українцям

Головні поради

Експерт із побутової техніки Олівія Буберенко розповідає, що найперше варто визначитися із вашими потребами. Враховуючи широкий функціонал сучасних приладів, може змінюватися й кількість кіловатів, яку вони споживають.

"Наприклад, якщо велика та мала пральні машини мають однакові показники енергоспоживання, модель більшого розміру споживатиме більше електроенергії. І навпаки: якщо встановити, наприклад, кондиціонер малого розміру для вашого приміщення, він буде працювати інтенсивніше, аби охолодити оселю", - пояснює фахівець.

Тому вибір правильного розміру техніки чітко під ваші потреби - це запорука успішної економії.

Начальник інформаційно-комп'ютерного відділу КП "Волиньпроект" Ігор Пуць зазначає, що варто також приділити увагу наліпці на техніці, де вказано її енергоефективність.

Він зазначає, що віддавати перевагу потрібно техніці з маркуванням від А до A+++. Такі моделі споживають менше енергії, забезпечуючи при цьому таку ж функціональність. Однак зауважте, що ці прилади мають більшу вартість.

Крім того, експерти радять купувати так звану "розумну" техніку, яка може самостійно оптимізувати споживання енергії. Якщо ви вже придбали звичайний прилад, можна змінити його розетку на "розумну", яка працює аналогічним принципом.

Ще однією важливою порадою є вибір техніки без зайвих опцій, якщо можливо.

"Наприклад, льодогенератор у холодильнику споживає багато зайвої електроенергії, а потрібен він лише фанатам прохолодних напоїв. Так само існують пральні машини з функцією сушки, в той час, як ви можете випрати білизну та сушити її на мотузці", - зазначає Олівія.

Звертайте увагу на ці нюанси під час вибору побутової техніки (фото: Freepik)

Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії

Будь-які прилади, які нагрівають чи охолоджують, споживають найбільше енергії. Тобто це холодильники, електричні кухонні плити, пральні машини, духовки, посудомийні машини, кондиціонери, обігрівачі, бойлери тощо.

Як економити під час їхнього використання: