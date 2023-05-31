Как выбрать бытовую технику для экономии электроэнергии: советы украинцам

Главные советы

Эксперт по бытовой технике Оливия Буберенко рассказывает, что прежде всего следует определиться с вашими потребностями. Учитывая широкий функционал современных приборов, может меняться и количество потребляемых киловатт.

"Например, если у большой и маленькой стиральных машин одинаковые показатели энергопотребления, модель большего размера будет потреблять больше электроэнергии. И наоборот: если установить, например, кондиционер маленького размера для вашего помещения, он будет работать интенсивнее, чтобы охладить дом", - объясняет специалист.

Поэтому выбор правильного размера техники четко под ваши потребности - это залог успешной экономии.

Начальник информационно-компьютерного отдела КП "Волыньпроект" Игорь Пуць отмечает, что следует также уделить внимание наклейке на технике, где указана ее энергоэффективность.

Он отмечает, что отдавать предпочтение следует технике с маркировкой от А до A+++. Такие модели потребляют меньше энергии, обеспечивая при этом такую же функциональность. Однако учтите, что у этих приборы выше стоимость.

Кроме того, эксперты советуют покупать так называемую "умную" технику, которая может самостоятельно оптимизировать потребление энергии. Если вы уже приобрели обычный прибор, можно сменить его розетку на "умную", работающую аналогичным принципом.

Еще одним важным советом является выбор техники без лишних опций, по возможности.

"К примеру, ледогенератор в холодильнике потребляет много лишней электроэнергии, а нужен он только фанатам прохладительных напитков. Так же существуют стиральные машины с функцией сушки, в то время как вы можете постирать белье и сушить его на веревке", - отмечает Оливия.

Обращайте внимание на эти аспекты при выборе бытовой техники (фото: Freepik)

Какие бытовые приборы потребляют больше электроэнергии

Любые приборы, которые нагревают или охлаждают, потребляют больше энергии. То есть это холодильники, электрические кухонные плиты, стиральные машины, духовки, посудомоечные машины, кондиционеры, обогреватели, бойлеры и т.д.

Как экономить при их использовании: