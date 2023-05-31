Як зробити так, щоб менше платити за світло: перевірені поради

В Україні з 1 червня збільшать плату з населення на електроенергію. Новий тариф становитиме 2,64 гривень/кВт-годину. До цього тариф для споживачів, які використовували до 250 кВт-год на місяць, становив 1,44 грн/кВт-годину, а споживачі, які використовували понад 250 кВт-год, платили 1,68 грн/кВт-годину.

Як не платити великі гроші за світло та економити на платіжках - читайте у матеріалі Styler.

Поради, як економити електроенергію

Найважливіше правило - це вимикати після себе світло та електроприлади, якими ви не користуєтеся. Звісно, це не стосується холодильника. Якщо ви стежитимете за цим, то сума у платіжках значно зменшиться.

Крім того, якщо у вас є можливість, придбайте побутову техніку з класом енергоефективності "А+", що дозволить менше платити за споживання електроенергії. Це стосується холодильників, бойлерів, пральних машин, обігрівачів узимку.

Коли ж техніка вже придбана – слід уважно дотримуватись рекомендацій виробника, що дозволить суттєво економити при її експлуатації. Наприклад, не варто набирати повний електрочайник, якщо вам потрібна лише чашка чаю. А холодильник краще розміщувати біля зовнішньої стіни, далеко від нагрівальних приладів типу плити або опалювальних радіаторів.

Замініть звичайні старі лампочки на сучасні: енергозберігаючі або світлодіодні. Звичайно, їх покупка для всього будинку коштуватиме чимало (у порівнянні з лампами розжарювання), зате економія складе до 30% споживаної електроенергії, а прослужать вони вам від 2 до 4 років.

Коли користуватися електрикою дешевше

Наразі українцям почали надходити повідомлення від ДТЕК із пропозицією безкоштовно встановити лічильники "день-ніч". Не втрачайте цю можливість. Найдешевше користуватися електрикою в період з 23:00 до 7:00, якщо у вас встановлено "нічний тариф".

Пам'ятайте про тихих "поїдачів" світла

Мало хто з нас замислюється, скільки побутових пристроїв в будинку знаходиться в постійному режимі очікування. Це - телевізори, комп'ютери, принтери, ксерокси та ноутбуки, духовки та посудомийні машини, мікрохвильові печі, мультиварки та хлібопічки та багато інших непомітних споживачів електроенергії.

А всі вони день у день споживають електрику, і у разі, коли такі прилади в розетку включатимуться лише за необхідності, економія електроенергії у річному перерахунку буде суттєвою. При виході з дому подумайте, може, варто вимкнути ті девайси, які вам не потрібні.