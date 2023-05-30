Як економити на комунальних послугах: усі перевірені лайфхаки

Оплата комунальних послуг зараз є однією з найбільших статей у бюджеті кожного українця. Щомісяця доводиться віддавати великі суми за кількість використаної електроенергії, газу та води. Тим більше, що у багатьох доходи не зростають уже другий рік – через війну, інфляцію, девальвацію гривні.

Як можна заощадити на оплаті комунальних послуг – читайте у матеріалі Styler нижче.

Як економити на електроенергії

Правильно використовуйте побутову техніку. Постарайтеся без особливих потреб не ганяти бойлери, пральні машини, сушарки, кухонну електричну техніку. У сучасних побутових приладах є економні режими - наприклад, швидке прання на 30 або 45 хвилин замість 2 годин.

Подбайте про своє житло. Намагайтеся утеплити вікна, прибрати щілини в літній період, щоб взимку економити на опалювальних приладах. Влітку продумайте варіанти охолодження приміщень без використання кондиціонера.

Перевірте проводку. Перевірте справність розеток, вимикачів та дротів. Можливо щось потрібно замінити.

Змініть лампи. Замініть усі лампи в будинку на економні та навчіться вмикати світло тільки тоді, коли воно вам дійсно потрібне. Заощаджувати на освітленні допомагають і "розумні" лампи - які включаються лише тоді, коли хтось у приміщення заходить. Такі лампи з датчиками можна встановити у коридорах, біля вхідних дверей, у коморах.

Вимикайте все з розеток. Звичайно ж, дуже зручно, коли шнури встромлені в розетки постійно. Але при цьому йде невелике споживання електроенергії навіть від звичайної телефонної зарядки.

І хоча вони використовують зовсім небагато ресурсу, за кілька місяців сума може виявитися відчутною. Вимикайте також з розетки все, чим ви не користуєтеся постійно - мікрохвильова піч, електроплити, духовки, посудомийні машини, чайник, кавовий апарат, тостер.

На деякі прилади можна встановити автоматичне вимкнення. Це дозволить економити кошти без постійного контролю.

Слідкуйте за споживанням. Згадайте, як ми намагалися заощаджувати споживання електроенергії минулої осені та взимку, щоб знизити навантаження на мережу. Варто ці навички застосовувати й зараз – такі звички допоможуть вам заощадити на рахунках за електроенергію.

Як економити на оплаті за газ

Якщо у вашому будинку стоїть лише газова плита, то витрата буде невеликою. І максимум, що ви можете зробити - це стежити за тим, щоб газ не був включений довше за необхідний час на нагрівання чайника або приготування супу.

Якщо ж у вас є котел, який взимку працює на опалення, а в решту часу – на підігрів води, тобто інші способи економити.

По-перше, постарайтеся не включати гарячу воду без особливої потреби. Вимити руки влітку, сполоснути фрукти та овочі можна і холодною водою.

По-друге, скоротить час на лазневі процедури - наприклад, мийтеся в душі не 20 хвилин, а 10.

По-третє, поміняйте процедуру миття посуду. Наприклад, поставте в мийку таз або заткніть її пробкою, складіть туди брудний посуд, налийте трохи гарячої води, помийте з миючим засобом. А потім сполосніть ледь теплою або навіть холодною водою, щоб знову не вмикати котел.

Крім того, якщо ви з якоїсь причини досі не встановили лічильник, зробіть це обов'язково.

Як заощаджувати на споживанні води

Найбільша витрата води - при пранні та митті. І загалом, найкращий спосіб економити воду – навчитися вчасно закручувати кран.

Наприклад, коли ви вранці вмиваєтеся та чистите зуби, то закручуйте воду, щоб вона не текла просто так, поки ви орудуєте зубною щіткою в роті або намилюєте обличчя. До речі, щоб сполоснути рота, можна просто набрати воду в склянку.

Намагайтеся не прати кожен день і не ганяти машинку заради кількох футболок чи спортивного одягу. Перевірте специфікацію вашої машинки, скільки має бути на мінімальне та максимальне завантаження. Оптимально – прати 1-2 рази на тиждень на коротких режимах.

Перегляньте режим використання посудомийної машини. Завантажуйте її тільки на максимум і не ганяйте заради кількох тарілок, які ви можете швидко помити руками.

Ванну замініть на короткий душ, і щоб правило увійшло до звички - спочатку ставте собі таймер. І замініть звичайну насадки душу на економніші.

Обов'язково перевірте справність вашої сантехніки – ніде і нічого не повинно капати, протікати. Бачок унітаза, що протікає, здатний за рік "з'їсти" понад 50 тисяч літрів води.

Можна свідомо зменшити тиск води, наприклад, на кухні або над умивальником у ванній - там сильний тиск зазвичай зовсім не потрібен.

Пам'ятайте, що за 3 хвилини каналізація може піти до 40 літрів води. Незалежно від того, чи скористалися ви нею, чи ні.