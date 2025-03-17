Як позбутися "гусячих лапок" біля очей? Косметолог показала ефективний спосіб (відео)

Хочете позбутися зморшок навколо очей без ін’єкцій? Це можна зробити за допомогою тейпування, адже ця техніка допомагає розслабити м’язи та зробити шкіру більш пружною. Як правильно наклеювати тейпи, щоб зменшити "гусячі лапки"?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Чи допомагають тейпи позбутися зморшок?

Тейпування може допомогти зменшити виразність "гусячих лапок". Його дія заснована на м’якому розслабленні м’язів навколо очей, покращенні мікроциркуляції та лімфодренажу. Це може зменшити набряки та зробити зморшки менш помітними, особливо якщо використовувати техніку регулярно.

Воно не впливає на глибокі зміни в шкірі, як-от втрату колагену чи еластину.

Тейпи не можна клеїти на такі ділянки шкіри:

області з пошкодженою шкірою - рани, опіки, подразнення, висипання, екземи чи дерматити

щитовидна залоза – зона на передній частині шиї, оскільки тейпи можуть впливати на кровообіг і роботу органу

ділянки з варикозним розширенням вен - особливо набряклі або запалені вени, щоб не викликати ускладнень

родимки, папіломи та новоутворення - механічний вплив може спричинити їх травмування

області з активним запаленням - гнійні прищі, фурункули або набряки через інфекцію

зони з алергією або підвищеною реактивністю шкіри - якщо після першого використання з’явилося свербіння, почервоніння або висип

Перед першим застосуванням тейпів варто зробити тест на чутливість: наклеїти маленький шматочок тейпу на 20-30 хвилин і перевірити реакцію шкіри.

Як позбутися "гусячих лапок"

Спочатку потрібно взяти тейп, прикласти його до обличчя, відрізати (4 см, ширина 1,5-2 см) та розрізати на три рівні частинки. Однак, вам знадобиться лише дві.

Потрібно розірвати паперову підкладку зсередини та приклеїти тейп по середині на 1 см від зморшки.

Нижню частину варто приклеїти без натягу вниз. Верхню - без натягу або з легким підтягуванням угору.

Бажано робити таку дію на денний час та носити 4-8 годин.

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