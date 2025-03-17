Как избавиться от "гусиных лапок" возле глаз? Косметолог показала эффективный способ (видео)
Хотите избавиться от морщин вокруг глаз без инъекций? Это можно сделать с помощью тейпирования, ведь эта техника помогает расслабить мышцы и сделать кожу более упругой. Как правильно наклеивать тейпы, чтобы уменьшить "гусиные лапки"?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Помогают ли тейпы избавиться от морщин?
Тейпирование может помочь уменьшить выраженность "гусиных лапок". Его действие основано на мягком расслаблении мышц вокруг глаз, улучшении микроциркуляции и лимфодренажа. Это может уменьшить отеки и сделать морщины менее заметными, особенно если использовать технику регулярно.
Оно не влияет на глубокие изменения в коже, такие как потеря коллагена или эластина.
Тейпы нельзя клеить на такие участки кожи:
- области с поврежденной кожей - раны, ожоги, раздражения, высыпания, экземы или дерматиты
- щитовидная железа - зона на передней части шеи, поскольку тейпы могут влиять на кровообращение и работу органа
- участки с варикозным расширением вен - особенно отечные или воспаленные вены, чтобы не вызвать осложнений
- родинки, папилломы и новообразования - механическое воздействие может повлечь их травмирование
- области с активным воспалением - гнойные прыщи, фурункулы или отеки из-за инфекции
- зоны с аллергией или повышенной реактивностью кожи - если после первого использования появился зуд, покраснение или сыпь
Перед первым применением тейпов стоит сделать тест на чувствительность: наклеить маленький кусочек тейпа на 20-30 минут и проверить реакцию кожи.
Как избавиться от "гусиных лапок"
Сначала нужно взять тейп, приложить его к лицу, отрезать (4 см, ширина 1,5-2 см) и разрезать на три равные частицы. Однако, вам понадобится только две.
Нужно разорвать бумажную подложку изнутри и приклеить тейп посередине на 1 см от морщины.
Нижнюю часть следует приклеить без натяжения вниз. Верхнюю - без натяжения или с легким подтягиванием вверх.
Желательно делать такое действие на дневное время и носить 4-8 часов.
Вас может заинтересовать
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.